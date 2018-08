World of Warplanes bringt Iron Maiden-Spitfire-Variante mit legendärem Piloten. Iron Maiden’s ‚The Legacy of the Beast European Tour’ läuft in Großbritannien auf Hochtouren. Gleichzeitig kassiert sie großartige Kritiken. Genauso entwickelt sich die Partnerschaft zwischen den britischen Rocklegenden und World of Warplanes. Um der Modell-Spitfire, welche Iron Maiden auf der Bühne beim Eröffnungssong ihrer Konzerte – Aces High – Tribut zu zollen, können sich die Piloten dieses spezielle Flugzeug (AA 853) nun im Spiel verdienen.

World of Warplanes – Iron Maiden-Spitfire und Eddie

„World of Warplanes und Iron Maiden teilen eine Leidenschaft: beide sind wir ultimative Befürworter von Heavy Metal! Wir benutzen dazu Hochgeschwindigkeitsflugzeuge, sie ihre Energie und musikalische Fertigkeiten“, sagt Al King, Product Marketing Director von World of Warplanes, Wargaming. „Zusammen mit dem Team von Iron Maiden einen entscheidenden Teil der ‚Legacy of the Beast Tour‘ zum Leben zu erwecken ist eine fantastische Möglichkeit mit großer Verantwortung, welche wir begeistert zu schätzen wissen.“

Vom 06. – 13. August können die Spieler an einem Missionsmarathon teilnehmen. Weiterhin können sie bei Erfolg die ultimative Belohnung erhalten: die Supermarine Spitfire Mk Vb IM. Dieser einmalige Flieger hat einen ebenso interessanten wie einzigartigen Piloten: Iron Maiden’s legendäres Maskottchen Eddie. Aufmerksame Spieler werden sicherlich noch viele zusätzliche Anspielungen auf Iron Maiden in ihrem Hangar bemerken.

Der Missionsmarathon um die Iron Maiden Spitfire samt Piloten Eddie zu erspielen umfasst fünf Phasen. Meistere sie alle und sowohl die Spitfire als auch Eddie erheben sich mit dir in die Lüfte. Ab mit Karacho!

Als großer Enthusiast der mililtärischen Luftfahrt sowie passionierter Pilot und Fan der historischen Genauigkeit von World of Warplanes, wird Iron Maiden-Sänger Bruce Dickinson seine finale Episode der „Bruce Dickinson Warplanes-Tagebücher“ mit der Story der Supermarine Spitfire in diesem Monat auf allen offiziellen Wargaming.net-Kanälen und auf YouTube präsentieren. Diese Serie an Lehrvideos hat berühmte Flugzeuge wie die Fliegende Festung, die Hawker Hurricane oder die Messerschmitt Bf 109 erkundet.