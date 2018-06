Mit Operation: Fussball steht ein besonderer Spielmodus für die Kapitäne von World of Warships: Blitz bis zum 15. Juli bereit. Die Kapitäne treten in 3-vs.-3-Gefechten in ihren eigens für den Modus entwickelten Schiffen gegeneinander an. Erstmals können gesunkene Schiffe wieder an die Wasseroberfläche geholt und erneut an den Matches teilnehmen. Den Vorteil der Überzahl gilt es in Operation: Fussball zu nutzen, bevor das gegnerische Team wieder vollzählig ist und zum Konter ansetzen kann.

World of Warships: Blitz – Operation-Fussball und Geburtstagsfeier

Jeder Spieler muss alle Positionen abdecken und die richtige Taktik sowie der nötige Einsatz sind gefragt, um das Match zu entscheiden.

Offensive: Das Ziel ist es, dicht genug an das gegnerische Tor zu kommen, um den ball darin zu versenken. Nur, dass der Ball in diesem Modus mit einem Torpedo mit kurzer Reichweite ersetzt wurde, über den jedes Schiff verfügt.

Defensive: Die Hauptartellerie kann genutzt werden, um gegnerische Schiffe zu versenken, die zu dicht an das eigene Tor herankommen, bevor sie ihren Torpedo abfeuern können.

Der Fussball-Modus bringt einen schnellen, spannenden neuen Modus in das beliebte World of Warships Blitz, das bereits mehr als sieben Millionen Downloads für iOS- und Android-Geräte verzeichnen kann. Auch die Kommandanten von World of Tanks Blitz bekommen etwas Besonderes geboten, denn der Titel feiert seinen vierten Geburtstag. Bis zum 2. Juli gibt es im Spiel viele Boni, Geschenke und Sonderangebote.

Als erstes wird getanzt! Die Spieler sind dazu aufgerufen, eine coole Aktion nach dem Sieg auszuführen und diese als Video oder Foto auf ihren Social-Media-Kanälen mit ihren Freunden zu teilen. Dabei winkt die Chance ein besonderes Blitz Geburtstags-T-Shirt zu gewinnen. Um teilzunehmen muss der Hashtag #blitz4thewin eingebunden werden.

World of Warships: Blitz – Belohnungen

Zusätzlich gibt es einige Belohungen für alle Kommandanten, die an Gefechten teilnehmen:

Einzigartige Geschenke: Zur Auswahl stehen M3 Light, BT-7 Artillerie, LTP oder drei Tage Premiumspielzeit

X5 Erfahrung für den ersten Tagessieg und verbessertes Crew-Training

Sonderangebote für Premiumspielzeit und besondere Tarnungen

Seltene „Premium Salute“-Tarnung

„Im Letzten Jahr haben wir viele neue spannende Features ins Spiel gebracht, was uns noch mehr mit der Community verbunden hat“, so Andrey Ryabovol, World of Tanks Blitz Product Director. „Ich möchte mich herzlich bei allen Spielern für ihre Unterstützung bedanken. Wir haben bereits großartige Dinge für das fünfte Jahr geplant und das gesamte Team freut sich darauf, die Inhalte mit unseren Spielern zu teilen.“