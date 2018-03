In einer Pressemitteilung kündigt Wargaming neuen Spielinhalt für World of Warships an. Ab sofort habt ihr die Möglichkeit, die spektakulärsten technischen Errungenschaften der französischen Kriegsmarine zu begutachten und auszufahren. Mit dem letzten Update wurde der französische Forschungsbaum um Schlachtschiffe, wie die Normandie, Bretagne, Alsace, Lyon, Richelieu und Republique erweitert.

World of Warships- Große Verändung in der Spielweise

Durch die Integrierung der Schlachtschiffe entsteht laut den Entwicklern auch eine eigene Spielweise in World of Warships. Falls man zuvor das Gefühl hatte, dass die Schlachtschiffe eher behäbig unterwegs sind und man mit ihnen nicht die gleiche packende Action wie mit schnelleren Schiffen erleben kann, wird man nun eine große Veränderung spüren.

Denn die Schiffe der neuen französischen Linie sind die schnellsten unter den Schlachtschiffen. Neben ihrer Geschwindigkeit profitiert ihr im Kampf von ihren Geschütztürmen und könnt euren Gegnern ordentlichen Schaden zufügen. So besitzt zum Beispiel die Normandie schon auf Stufe VI Geschütztürme, die jeweils über vier Kanonen verfügen und die Lyon (Tier VII) hält mit 4×4 Geschützen den Rekord auf ihrer Stufe.

World of Warships- Authentische Schlachtschiffe

Jedes Schiff wurde nach wochenlanger Recherchearbeit penibel anhand von Blaupausen erstellt. Die Entwickler verbrachten unzählige Stunden in den Archiven des „Service historique de la Défense“ (Vincennes, Châtellerault) und im „Musee National de la Marine“ (Paris), um Zugang zu den Bauplänen und originalen Fotos zu gelangen.

„Wir wussten bereits aus der französischen Geschichte, dass die Bewaffnung und die Militärfahrzeuge der Franzosen einzigartig in ihrem Design waren“, so Sergey Gornostaev, Senior Museums and Military Relations Specialist. „Es ist unglaublich, wie stolz das französische Militär auf die Fahrzeuge ihrer Vergangenheit ist. Wir fanden verschiedene Referenzen der Schiffe, bereits aufgearbeitet für Modellbauer. Das war für uns eine positive Überraschung in diesem Archiv.“