In den kommenden Tagen bekommt ihr einen neuen Spielmodus in World of Warships dazu. Die Space Warships werden vom 29. März bis zum 25. April zur Verfügung stehen und bei diesem besonderen Event zum 1. April einen neuen Ansatz in den Gefechten mit sich bringen. Abseits der Weltmeere und den historischen Schlachten werdet ihr schnell herausfinden, dass einen im Weltraum niemand „Action Stations!“ rufen hört.

World of Warships- Neue mächtige Raumschiffe

„Wir versuchen natürlich, unser Spiel historisch korrekt zu gestalten, aber im gleichen Atemzug stehen wir interessanten Partnerschaften und besonderen Events auch offen gegenüber, um unseren Spielern die gewünschte Abwechslung und Unterhaltung zu bieten“, so Artur Plociennik, Executive Producer World of Warships. „Wenn wir etwas Neues ausprobieren, wissen wir natürlich, dass wir eine sehr engagierte Fanbasis haben, die uns genau auf die Finger schaut. Deshalb müssen wir die Messlatte für uns schon sehr hoch ansetzen und dann gucken, ob sie für die Spieler auch hoch genug ist – deshalb freuen wir uns auch schon auf das Feedback der Community zum neuen Spielmodus.“

Ebenso könnt ihr euch auf neun einzigartige Tier X-Raumschiffe freuen, wobei jedes Schiff seine eigenen Stärken in Kampf einbringen wird.

Diese mächtigen Raumschiffe machen sich auf, die endlosen Weiten zu erobern:

FlyFire: Elegantes Design mit exzellenter Raketenbewaffnung und beeindruckendem Tarnungssystem

Galaxy: Die Quantum-Kumulativen-Geschosse und die Anti-Dronen-Schilde werden sich bezahlt machen



Hellcarrier: Kontrolliert Dronen-Schwärme, um selbst die entlegensten Bereiche der Galaxie zu erobern

Paris: Panzerung und Geschwindigkeit kombiniert mit schnellfeuernden Kanonen und Ionen-Düsen



Zaya: So schön wie ein Sternen-Schmetterling und so gefährlich wie eine tellurianische Schlange – mehr muss man nicht wissen

Norma: Ein besonderer Turbolaser mit einem einzigartigen Nachladesystem gepaart mit Ionen-Raketen, die alles auf ihrem Weg zerstören

Aurora: “Kein Phantom kommt durch” ist das Motto der Ingenieure, die diesen mächtigen und majestätischen Kreuzer entwarfen

Alldestroyer: exzellenter Allrounder – dicke Panzerung, großartige Kanonen und eine große Anzahl an kleinen Laser-Geschützen



Blue Aster: die perfekte Auswahl, wenn man einen Desintegrator desintegrieren will, um nicht vom anderen Desintegrator desintegriert zu werden

Space Warships wird für alle Spieler, die Level 12 erreicht haben und mindestens ein Tier VI Schiff besitzen, zur Verfügung stehen. Um die Raumschiffe freizuschalten, muss jeder Kapitän eine besondere Mission erledigen. Mehr zu den Space Warships erfahren Sie hier.