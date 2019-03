World War Z – Behind-the-Scenes-Feature veröffentlicht

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Saber Interactive hat ein Behind-the-Scenes-Feature für World War Z veröffentlicht. Im Video werfen die Entwickler einen Blick auf die nahezu endlosen Zombie-Schwärme, das nervenzerreißend spannende Spielgeschehen und die neuen Charaktere sowie deren Hintergrundgeschichten.

Der Kino-Blockbuster aus dem Hause Paramount Pictures diente dabei als Quelle der Inspiration. Das kooperative vier-Spieler-gegen-hunderte-Zombies-Actionspiel könnt ihr ab sofort vorbestellen. Das Spiel erscheint am 16. April für PlayStation 4 und Xbox One im Handel. Angetrieben durch die Swarm Engine von Saber Interactive, kann World War Z hunderte Zombies gleichzeitig darstellen. Die Spieler können aus sechs verschiedenen Charakterklassen und einem umfangreichen Arsenal tödlicher Waffen, Sprengstoffe, Geschütztürmen und Fallen wählen, um sich den Zombies in intensiven Vier-Spieler-Koop-Missionen entgegen zu stellen. Darüber hinaus können sich die Spieler im einzigartigen “Spieler gegen Spieler gegen Zombies”-Modus (PvPvZ) online messen.