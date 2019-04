0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Saber Interactive hat einen Gameplay-Overview-Trailer für World War Z veröffentlicht. Im Trailer erzählt der Creative Director Oliver Hollis-Leick den Spielern persönlich worauf sie sich freuen können. Das kooperative Vier-Spieler-gegen-hunderte-Zombies-Actionspiel, inspiriert von Paramount Pictures Kino-Blockbuster aus dem Jahr 2013, kann ab sofort vorbestellt werden und erscheint am 16. April für PlayStation 4 und Xbox One im Handel.

World War Z – Gameplay-Overview-Trailer veröffentlicht

Die Koop-Kampagne von WWZ erstreckt sich über vier Episoden. Jede Episode ist in drei Kapitel unterteilt. Der Spieler entdeckt dabei die Metropolen New York, Jerusalem, Moskau und Tokio. Vorbereitung ist alles. Bevor sich die Spieler in die Action werfen, müssen sie erstmal eine Klasse und die passende Waffe auswählen. Jede Klasse spielt sich dabei anders. Je nachdem, ob der Spieler das Team mit zusätzlicher Munition und Heilung oder mit zusätzlicher Angriffskraft unterstützen möchte.

In World War Z erzählt jeder Spieldurchgang seine eigene Geschichte, in der sich die KI jederzeit dem spielenden Team anpasst. Bei vorsichtiger Spielweise erscheinen weniger Zombies. Bei den großen Zombiewellen erscheint für schwächerer Teams außerdem zusätzliches Equipment wie zum Beispiel größere Geschütze.

Neben der spannenden Story können sich Spieler auch in aufreibenden 4v4-Events wie PVP oder PVE messen. Mit dabei sind Klassiker wie King of the Hill, Domination und Deathmatch und neue Modi wie der Scavenge Raid und der Vaccine Hunt.