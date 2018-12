0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Wunderino Casino Test

In diesem Testbericht möchten wir euch das Wunderino Casino näher erklären und vorstellen. Es ist einer der ersten online Casinos mit deutscher Glücksspiellizenz und dies hat uns dazu veranlasst dieses deutsche Casino einmal genauer unter die Lupe zu nehmen.

Die Casino Spiele von Wunderino.de

In diesem Casino findet Ihr so gut wie jedes Spiel was man aus einer Spielbank, einem Spielcasino oder einer Spielothek kennt. Roulette, Poker, Black Jack und natürlich die allzeit beliebten Geldspielautomaten. Auch Spiele mit einem Jackpot und Live Casino Spiele gibt es bei Wunderino. Wie wir schon gesagt haben, hier fehlt es keinem Spieler an irgend einem Spiel. Die Games können direkt am PC oder Smartphone ohne Download einer Software gespielt werden.

Der Wunderino Casino Bonus



Der Bonus im Wunderino Casino ist, wie bei allen online Casinos, keine Besonderheit aber durchaus interessant. Es gibt dort einen 400% Bonus, das bedeutet bis zu 4 mal das eingezahlte Geld. Beispiel: Ihr zahlt 50€ ein und bekommt den 400% Bonus und somit habt Ihr einen Kontostand von 200€. Aber bitte beachtet das dieses Geld erst ausgezahlt wird, wenn ein bestimmter Umsatz bei den Spielen erreicht wurde. Dazu gibt es noch 30 Freispiele! Ihr könnt 30 Runden kostenlos an einem Spielautomat um echtes Geld spielen und den Gewinn behalten! Natürlich ist dies nicht mit hohen Einsätzen möglich sondern meist um die 10 Cent pr Spin.

Deutscher Support, schnell und gut



Bei unserem Test haben wir den Support als wirklich kompetent und hilfreich empfunden. Auf unsere Fragen wurde per Chat und Mail sehr schnell reagiert und das in perfektem deutsch. Vielen wissen das dies nicht immer der Fall ist in anderen online Casinos. Daher hat das Wunderino Casino hier auf volle Punktzahl für den Support von uns bekommen.