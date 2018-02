In einer Pressemitteilung kündigt 2K Deutschland die exklusive WWE 2K18: WrestleMania Edition an. Ab sofort könnt ihr eure Vorbestellungen bei MediaMarkt, Saturn, Gamestop, Amazon, Müller und Gametime tätigen.

Am 23. März erscheint die WWE 2K18 WrestleMania Edition für die Playstation 4, Xbox One und den PC.

WWE 2K18: WrestleManiaEdition- Jede Menge neuer Inhalt

Ihr könnt auch auf folgende Inhalte und Features freuen: