2K hat heute Pläne für die Wooooo! Edition von WWE 2K19 bekannt gegeben. Zu Ehren des 16-fachen WWE World Champions, weltweiten Pop-Kultur-Phänomens und WWE Hall of Famers Ric Flair – dessen Einstellung und Leistungen perfekt zu „Never Say Never“ passen – wird die WWE 2K19 Wooooo! Edition auf eine Auflage von 30.000 Exemplaren weltweit limitiert. Zudem sind zahlreiche exklusive Sammlerstücke sowie handfeste digitale Inhalte enthalten. Die WWE 2K19 Wooooo! Edition wird beim teilnehmenden Einzelhandel für Playstation 4 und Xbox One erhältlich sein. Außerdem könnt ihr euch auf eine Preisempfehlung freuen.

WWE 2K19 – Inhalt der Wooooo! Edition

Exemplar der WWE 2K19 Deluxe Edition, die folgende Inhalte umfasst:

Zugriff auf den digitalen Inhalt des WWE 2K19 Season Pass (Details folgen im Sommer);

Exklusive spielbare WWE Hall of Famer (von den ’80-er Jahren inspiriert): „Rowdy“ Roddy Piper, Dusty Rhodes und Ricky „The Dragon“ Steamboat, Exklusive spielbare Charaktere: „Macho Man“ Randy Savage (WrestleMania VIII) und Undertaker (Big Evil/WrestleMania X8);

Exklusive Spielbekleidung: Ric Flair (WrestleMania 24-Umhang) und Charlotte Flair (WrestleMania 32-Umhang);

Zugriff auf den digitalen Inhalt des WWE 2K19 Vorbestellerbonus (spielbarer Charakter Rey Mysterio „Royal Rumble 2018“ und spielbarer Charakter Ronda Rousey im „WrestleMania 34/Roddy Piper“-Stil);

WWE SuperCard Limited-Edition-Karten mit dem Cover-Superstar AJ Styles sowie einer WWE 2K19-Kartenrückseite im AJ-Stil.

Exklusive Premium-Verpackung, Exklusive und individuell nummerierte WWE Hall of Fame-Ring-Replik, Exklusive vom „Nature Boy“ inspirierte Funko Pop!-Figur, Exklusives Stoffstück aus Rics legendärem pinkfarbenen oder lila Umhang

WWE SuperCard Limited-Edition-Karten mit Ric und Charlotte Flair sowie einer WWE 2K19-Kartenrückseite im Ric-Stil.

WWE 2K19 – Ric Flair und sein Vermächtnis

„Es ist aufregend und eine große Ehre, dass meine Fans auf der ganzen Welt meine Karriere mit der Kraft der Videospiele verewigt sehen“, so Ric Flair. „Das wird eine stylin,’ profilin,’ limousine riding, jet flying, kiss-stealing, wheelin’ ‘n’ dealin’ Collector’s Edition, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Wooooo!“

„Nur wenige haben das Mantra ‘Never Say Never’ so bedingungslos gelebt wie Ric Flair. Daher ist es eine Ehre, sein Vermächtnis mit der WWE 2K19 Wooooo! Edition zu feiern“, erklärt Chris Snyder, Vice President of Marketing bei 2K. „Diese Sammler-Edition hat es wirklich in sich – sie steckt voller exklusiver physischer und digitaler Objekte und ermöglicht es allen Fans, ihre Begeisterung für ‘The Nature Boy’ und seine unglaublichen Errungenschaften zu zeigen.“

Spieler, die die Wooooo! Edition beim teilnehmenden Einzelhandel kaufen, erhalten bereits vier Tage im Voraus am Freitag, dem 5. Oktober 2018 Vorabzugang zu ihrem Spiel und den Spielboni auf der Playstation 4 und Xbox One. Außerdem erhalten Käufer der Deluxe Edition ebenfalls vier Tage im Voraus am Freitag, dem 5. Oktober 2018 Vorabzugang zu ihrem Spiel auf der Playstaiton 4, Xbox One und Windows PC – inklusive aller Inhalte der Wooooo! Edition.