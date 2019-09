0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

2K hat die Zusammenarbeit mit The Leukemia & Lymphoma Society® (LLS) als Teil ihrer weltweiten WWE 2K20 Marketingkampagne bekanntgegeben. The LLS Children’s Initiative ist eine neue Anstrengung, den Kampf gegen Krebserkrankungen bei Kindern mit bahnbrechender Forschung zu lebensrettenden Maßnahmen und entscheidender Unterstützung bei Krebspatienten im Kindesalter voranzutreiben. Diese Partnerschaft bezieht den WWE 2K20-Coverstar und Leukämie-Überlebenden Roman Reigns. Damt will man eine Grundlage für Bewusstsein, Aufklärung und Unterstützung schaffen. WWE 2K20 soll weltweit am 22. Oktober 2019 erscheinen.

WWE 2K20 – Weltweite Partnerschaft The Leukemia & Lymphoma Society

2K nutzt seine weitreichende Social-Media-Präsenz und hat einen Aufruf über das WWE Games Twitter-Konto gestartet , um Nutzer zu bitten, die Mitteilung und den Spenden-Link der LLS zu retweeten und zu teilen. Für jeden Retweet spendet 2K 2 $ an die LLS (bis zu einem Maximalbetrag von 500.000,00*$). Nutzer müssen dafür keinen Kauf und keine Spende tätigen, sondern tragen einen Teil dazu bei, andere auf Spenden und/oder Freiwilligenarbeit aufmerksam zu machen, oder gar Botschafter zu werden. Zusätzlich zu der finanziellen Unterstützung an die LLS spendet 2K außerdem LLS-Patienten Videospiele, organisiert Besuche von 2K-Mitarbeitern und WWE Superstars in Krankenhäusern, die die LLS Children’s Initiative unterstützen, und lädt LLS-Personal, Patienten und deren Familien zu anstehenden WWE 2K20-Promoevents ein.

WWE 2K20 rückt Reigns als Teil des 2K-Türme-Modus ins Rampenlicht. Bei seiner zweiten Inkarnation laden die 2K-Türme den Spieler ein, mit einem WWE-Superstar oder einem erstellten Mein SPIELER einen von verschiedenen Türmen zu betreten, jeweils mit einer einzigartigen Abfolge von Matches, die verschiedene Herausforderungen, Bedingungen und Spielermodifikationen bieten. In 2K-Türme: Roman’s Reign wandelt der Spieler in den Fußstapfen von „The Big Dog“ von seinen Anfangstagen bei der WWE und als Mitglied von The Shield bis hin zu seinen Rivalitäten mit Brock Lesnar, John Cena, Undertaker und mehr. Insgesamt messen sich Spieler in 16 Matches und erleben Schlüsselepisoden aus Reigns‘ WWE-Geschichte hautnah mit, während sie um Championships ringen und das WWE-Universum begeistern.

WWE 2K20 – Kampf gegen Blutkrebs

„Die Partnerschaft mit The Leukemia & Lymphoma Society – den weltweiten gemeinnützigen Vorreitern im Kampf gegen Blutkrebs – ist die natürliche Ausdehnung der WWE 2K20-Beziehung mit Roman Reigns und die perfekte Möglichkeit für uns, der Gemeinschaft etwas zurückzugeben, auf die Krankheit aufmerksam zu machen und nach einer Heilungsmethode zu suchen“, sagt Chris Synder, der Vice President of Marketing bei 2K. „Romans Stärke und Ausdauer, die er im Kampf gegen die Leukämie bewiesen hat, haben für uns alle Vorbildcharakter, und wir sind stolz darauf, dass er dies sowohl als Coverstar von WWE 2K20 als auch in einem 2K-Turm, der sich seiner unglaublichen Karriere widmet, verkörpert.“

Der LLS-Präsident und CEO Louis J. DeGennaro, PhD kommentiert: „Die Organisation wurde vor über 70 Jahren von einer Familie ins Leben gerufen, deren 16-jähriger Sohn an Leukämie verstarb. Wir widmen uns der Suche nach Heilmethoden und helfen Familien, die vom Krebs betroffen sind, mittels Forschungsunterstützung, kostenlosen Dienstleistungen für Patienten, finanzieller Hilfestellung und befürworten Gesetze, die Zugang zu bester und bezahlbarer Behandlung ermöglichen. Wir freuen uns, dank dieser aufregenden Partnerschaft mit 2K eine neue Generation von Familien zu erreichen. Wir sind sehr dankbar für ihre Unterstützung in unserem Kampf, den Blutkrebs zu besiegen.“