WWE SuperCard – 2K veröffentlicht weitere Details zur Saison 5

2K hat weitere Details zur anstehenden Saison 5 vom actiongeladenen Sammelkarten-Kampfspiel WWE SuperCard bekanntgegeben.

Die Verbesserungen in Saison 5 zielen darauf ab, das Spielerlebnis flüssiger und angenehmer zu machen. Hardcore-Karten sind jetzt die neue niedrigste Stufe im Draft Board, so dass Spieler schneller in den Wettbewerb einsteigen können. So verbringen sie weniger Zeit in Menüs und mehr Zeit mit dem Spiel.

Außerdem gehören zu den Änderungen in Saison 5 ein neues MyCards-Menü. Damit können die Spieler schnell an ihre wichtigsten Karten kommen. Weiterhin können sich Spieler ein verbessertes Hauptmenü, eine Multi-Fusions-Kammer für reguläre, Legacy- und Werbe-Fusionen sowie ein neu belebter Kartenkatalog für die Sammlungen freuen.

Nicht zuletzt sind auch noch 250 neue Karten als Teil dreier neuer dynamischer Stufen für Saison 5 geplant: Gothic, Neon und Shattered. Die beliebten NXT-Superstars EC3, Ricochet, Candice LeRae und andere geben ihr Debüt in Saison 5, und später in diesem Jahr können sich die Spieler auf ein neues Event zusätzlich zu Ring Domination, Road to Glory und Last Man Standing freuen.

WWE SuperCard ist zum kostenfreien Download im App Store für iOS-Geräte sowie im Google Play Store und Amazon Appstore für Android-Geräte verfügbar.