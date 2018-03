EXOR Studios kündigt „European Assault“ – die erste Premium-DLC für seinen zerstörerischen Tower-Defense-Shooter X-Morph: Defense an. Vorerst nur für PC und Xbox One erhältlich, zieht die Playstation 4 mit einer Limited Edition nach. Um den Einstand gebührend zu feiern, bekommen wir noch einen branntneuen Trailer zu sehen.



X-Morph: Defense verdoppelt seine Inhalte

„Meine Güte, fliegt hier viel durch die Gegend.“ – Das ist so ziemlich die Standardreaktion wenn man X-Morph: Defense zum ersten mal sieht. Der durch seine zerstörbare Umgebung ausgezeichnete Tower-Defense-Titel unterscheidet sich in so mancher Hinsicht von klassischeren Spielen des Genres. Um einer Abnutzung des Materials zuvor zu kommen, legt Exor Studios nun neue Inhalte nach.

Heute erhalten alle X-Morph: Defense-Spieler ein großes Gratis-Update, das dem Spiel einen brandneuen und sehr gefragten Survival-Modus bietet. Zusammen mit dem DLC „European Assault“ verdoppelt dieses Update die verfügbaren Gameplay-Inhalte.

„European Assault“ bietet eine brandneue, eindringliche und story-orientierte Mini-Kampagne, die parallel zu den Ereignissen des Hauptspiels stattfindet. Spieler treffen in Finnland und Holland auf den beeindruckenden General Duncan Clarke, bevor es zu einem explosiven Showdown in Paris kommt. Das DLC wird sowohl neue als auch erfahrene X-Morph-Spieler herausfordern, da General Clarke neue fortschrittliche Taktiken und Waffen einsetzt.

Der Survival-Modus bietet 10 und liefert eine Menge Anregungen, X-Morph nochmal zu spielen. Ein neues Leaderboard-System regt den harten Wettbewerb an. Mit dem Fokus auf schnelle Entscheidungsfindung müssen sich Spieler schnell an zerstörbare Umgebungen anpassen, um ihre Kerne vor dem unendlichen Ansturm an Feinden zu verteidigen.

EXOR Studios arbeitet mit Eastasiasoft zusammen, um eine physische Limited Edition von X-Morph: Defense exklusiv für die PlayStation 4 herauszugeben. Die Limited Edition beinhaltet das komplette Spiel, die „European Assault“-DLC, eine Soundtrack-CD, ein exklusives und nummeriertes Zertifikat und ein gedrucktes Handbuch. Darüber hinaus erhalten alle Besitzer der Limited Edition-Version alle zukünftigen Content-Updates komplett kostenlos.