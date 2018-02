Fans des explosionsreichen Tower-Defense-Spiels X-Morph: Defense können gespannt in Richtung März schauen. Mit dem DLC European Assault warten weitere spannende Inhalte auf die Spieler. Und das ist noch nicht einmal alles, was Exor Studios für die Community bereit hält.

X-Morph: Defense- Mit European Assault von Finnland bis Frankreich

“Meine Güte, fliegt hier viel durch die Gegend.” – Das ist so ziemlich die Standardreaktion wenn man X-Morph: Defense zum ersten mal sieht. Der durch seine zerstörbare Umgebung ausgezeichnete Tower-Defense-Titel unterscheidet sich in so mancher Hinsicht von klassischeren Spielen des Genres. Um einer Abnutzung des Materials zuvor zu kommen, legt Exor Studios nun neue Inhalte nach.

European Assault soll eine actionreiche Kampagne zum explosiven Gameplay hinzu addieren. Ob es mit der Story-Tiefe weit her sein wird, kann man bezweifeln. Doch laut und chaotisch wird es allemal. Wie der Name schon vermuten lässt, kämpfen wir uns quer durch Europa. Dabei hinterlassen wir eine Spur der Verwüstung von Finnland, über Holland, bis hin zum Show-Down am Eiffel-Turm. Was uns da in der voll dynamischen Umgebung alles um die Ohren fliegen wird, kann man sich vorstellen. Die neue Story-Linie soll parrallel zur Haupt-Story stattfinden.

Ab dem 26. März können PC-Gamer auf den DLC zugreifen. Playstation 4 und Xbox One werden darauf folgen. Für rund 4,99 Euro ist die neue Kampagne recht günstig zu haben, auch wenn wir noch keine Aussagen zum Umfang treffen können. Doch das ist nicht die einzige Überraschung mit der Exor aufwarten kann.

X-Morph: Defense- Brandneuer Survival-Modus umgesetzt

Mit European Assault kommt also der erste Premium-DLC für den Genre-Hybrid. Doch was fordern die Spieler noch? Die Mischung aus Twin-Stick-Shooter und Tower-Defense hat die Fan-Gemeinde überzeugt, was sich auch an den größtenteils sehr guten Bewertungen niederschlägt. Um diese nicht nur bei der Stange zu halten, sondern auch auf ihre Wünsche einzugehen, liefert Exor gleichzeitig noch den ersehnten Survival-Modus.

Der Survival-Modus wird innerhalb eines kostenlosen Updates geliefert und wohl zeitgleich mit dem Release des DLCs erscheinen. Der Modus umfasst zehn adrenalingeladene Levels mit endlosem Gameplay und bringt damit hoffentlich jede Menge Wiederspielwert mit sich. Ein nicht enden wollender Ansturm an Feinden verlangt den Spielern rasche Entscheidungen ab, während sie sich schnellstmöglich an die zerstörbare Umgebung anpassen müssen, um das Zentrum zu verteidigen.

Das neue Bestenlisten-System soll den Konkurrenzkampf zwischen den Spielern zusätzlich anfachen. Dieses Update und der neue DLC European Assault sollen den Inhalt von X-Morph: Defensenahezu verdoppeln. Ob dieses Versprechen eingehalten wird, werden wir im Auge behalten.

Ab heite startet die Open Beta für den Survival-Modus auf Steam. Wer am PC zockt, kann nun einen exklusiven Blick auf die beiden ersten Level werfen. Wir wünschen euch viel Spaß!