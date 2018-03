EXOR Studios hat in einer Pressemitteilung angekündigt, dass X-Morph: Defense ab sofort über eine Steam Workshop Integration verfügt. X-Morph: Defense ist auf der PlayStation 4, Xbox One und für den PC erhältlich. Der erste Premium-DLC European Assault, steht ab Montag, den 26. März 2018 für den PC zur Verfügung und soll in Kürze auch für die PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

X-Morph: Defense ist eine besondere Fusion aus Twin-Stick-Shooter und Tower-Defense mit außergewöhnlichem Freiraum und atemberaubender Zerstörung in einer voll dynamischen Umgebung.

X-Morph: Defense- Veröffentlicht eure eigenen Kreationen

Für die Integration mit dem Steam Workshop wurde auch der Schmetterling-Level-Editor für X-Morph: Defense mit einem Update versehen. EXOR Studios hat diesen selbst für die Entwicklung des Spiels verwendet. Nun könnt ihr damit eure Fähigkeiten im Level-Design ausprobieren und ihre Kreationen direkt im Steam Workshop veröffentlichen. Andere Spieler wiederum können sie dann herunterladen.

EXOR Studios zeigt euch in Tutorial-Videos die Funktionsweise des Steam-Workshops:

Aktuell stehen euch bereits zahlreiche Level zur Verfügung, welche die Community entworfen hat. Mit diesen wird das Gameplay des außergewöhnlichen Genre-Mix noch spaßiger und die Action am laufenden Band noch explosiver.

Ihr könnt euch weiterhin darauf auf den Survival-Modus freuen, der in den nächsten Tagen ein Open-Beta-Update erhalten wird. Dieser Modus umfasst zehn kostenlose, adrenalingeladene Levels. Ein nicht enden wollender Ansturm an Feinden verlangen euch rasche Entscheidungen ab, während ihr euch schnellstmöglich an die zerstörbare Umgebung anpassen müsst, um euer Zentrum zu verteidigen.