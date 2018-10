0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

NIS America hat die Yomawari: The Long Night Collection für Nintendo Switch veröffentlicht. Mit dieser Collection kann der Spieler die Geschichten von Yomawari: Night Alone und Yomawari: Midnight Shadows neu erleben.

Yomawari: Night Alone – Ab sofort für Nintendo Switch erhältlich

Ihr übernimmt die Rolle eines junges Mädchens auf der Suche nach ihrer Schwester, während ihr in Yomawari: Midnight Shadows mit den Schulmädchen Yui und Haru den Gefahren der Welt begegnet. Der Spieler deckt ein dunkles Geheimnis in einer japanischen Stadt auf und muss sich vor dem verstecken, was in der Dunkelheit lauert.

