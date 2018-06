In Kooperation mit Merge Games veröffentlicht Headup am 14. Juni 2018 Yonder: The Cloud Catcher Chronicles für Nintendo Switch. Das Spiel bietet eine verträumte und weitläufige Spielwelt, sowie unzählige Möglichkeiten um sich in ihr zu verlieren. Durch seine bezaubernde Grafik und das komplett gewaltfreie Gameplay ist das Abenteuer perfekt geeignet für jüngere Spieler. Auch Casual Gamer, die beim Spielen pure Entspannung suchen können sich auf das Spiel freuen.

Yonder: The Cloud Catcher Chronicles – Willkommen in Gemea

Das Adventure Yonder: The Cloud Catcher Chronicles entführt seine Spieler auf die paradisische Insel „Gemea“. Die Insel ist gefüllt mit einer üppigen Pflanzen- und Tierwelt. Doch das Paradies wird von einer geheimnisvollen Dunkelheit bedroht, die bereits weite Teile des Landes bedeckt. Gemeinsam mit einheimischen Feen machen sich die Spieler auf, die riesige Insel zu erkunden und das einstige Paradies von seiner finsteren Bedrohung zu befreien.

Die Enwickler des Spiels, das australische Studio Prideful Sloth, setzt sich unter anderem aus ehemaligen Mitarbeitern von Activision und Rocksteady zusammen und kreierte für Yonder: The Cloud Catcher Chronicles eine technisch beeindruckende Spielwelt mit regional variierenden Vegetationen, wechselnden Jahreszeiten und Tag-Nacht-Zyklus.