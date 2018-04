Ys Origin ist jetzt auf Xbox One erhältlich und bietet neue und exklusive Inhalte vom Entwickler und Publisher Dotemu. Ys Origin beschreibt die frühesten Ereignisse des Ys-Universums, bei denen ihr mit Horden von tödlichen Bestien und kreativen Rätseln konfrontiert werden. Dabei tretet ihr die spannende Reise zur Spitze eines gefährlichen Turms an.

Ys Origin – Messt euch mit den besten Spielern

Es wartet euch ein exklusiver neuer Speedrun-Modus, der nur auf Xbox One verfügbar ist. Dadurch könnt ihr eure Ergebnisse in den Xbox Live-Ranglisten veröffentlichen, um euch damit als der vielleicht schnellste Ys Origin-Spieler der Welt zu beweisen. Eine neue ‚Blut-Option‘ ermöglicht es euch die Menge an Gore im Spiel wunschgemäß einzustellen. Diese Funktion ist ebenfalls nur in der Xbox One-Version von Ys Origin verfügbar.

Ys Origin spielt 700 Jahre vor den Ereignissen von Ys I & II, die in einer Zeit stattfanden, in der das Land von Ys am Rande der Zerstörung stand. Dämonen kamen in Scharen und zwangen die Zwillingsgöttinnen, die das Land regierten, mit ihre Untertanen in die sichere Umgebung der Wolken zu flüchten. Die Dämonen setzten jedoch ihre Verfolgung fort, indem sie einen massiven Turm bauten, der bis in den Himmel reicht. Die Schlacht, die anfangs nur auf dem Boden tobte, hat begonnen, sich eine Runde nach oben zu verlagern.

Ys Origin’s rasante Action und die epischen Bosskämpfe bieten euch völlig neue Gameplay-Mechaniken und raffinierte Wendungen im Storytellingund. Erstmals in der Geschichte von Ys ist Adol Christin nicht der Hauptdarsteller. Ihr wählt einen von drei Charakteren: Yunica Tovah, Hugo Fact oder The Claw und meistern die einzigartigen Fähigkeiten jedes Charakters, während ihr eure ganz eigenen Geschichten erlebt.