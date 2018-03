Das Retro-JRPG Ys Origin schlägt am 11. April auf der Xbox One auf und feiert damit sein Debüt auf dieser Plattform. Mit exklusiven Inhalten für Xbox One-Spieler können Ys Origin-Fans einen völlig neuen Speedrun-Modus sowie eine neue „Blutoption“ nutzen, mit der die Spieler die Blutmenge wählen können, die ihrem Spielgeschmack am besten entspricht.

Ys Origin – Zwischen Retro-Schick und neuen Möglichkeiten

Nachdem Ys Origin bereits auf der Playstation 4 und Playstation Vita 2017 sein Comeback feierte, zieht nun die Xbox One ein Jahr später nach. Die Entwickler von Dotemu erhielten stets Lob für die Authentizität als auch für Verfeinerung des Retro-JRPGs, das nun auch auf der Microsoft-Konsole debütiert. Im heute veröffentlichten Trailer erhaschen wir einen Blick auf den Speedrun-Modus und die ikonischen Bosse des Teufelsturms.

Ys Origin spielt 700 Jahre vor den Ereignissen von Ys I & II. Das Land von Ys befand sich am Rande der Zerstörung. Dämonen kamen in Scharen und zwangen die Zwillingsgöttinnen, die das Land regierten, ihre Untertanen von der Oberfläche in die sichere Umgebung der Wolken zu bringen. Die Dämonen blieben jedoch hartnäckig und errichteten einen massiven Turm. Die Schlacht, die ursprünglich nur auf dem Boden tobte, beginnt.

Epische Bosskämpfe sollen einen einzigartigen Blickwinkel auf die frühen Tage von Ys gewähren. Der neue Speedrun-Modus bietet dabei Möglichkeiten, sich mit anderen Spielern zu messen und die Ergebnisse auf den Xbox Live-Leaderboards zu vergleichen. Wer ist wohl der schnellste Ys Origin-Spieler?

Bei der Erkundung des Arcade-ähnlichen Umgebungen müssen die Abenteurer kreative Rätsel lösen und das Geheimnis der Geschichte von Ys lüften. Hier sind Neugier und Ausdauer gefragt. Fans der Retro-Serie dürfen sich über die weitere eroberte Plattform und exklusive Inhalte freuen!