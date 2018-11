0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Konami Digital Entertainment B.V. hat offiziell bekanntgegeben, dass die Mobil- und PC-Version von Yu-Gi-Oh! Duel Links seit Veröffentlichung im Januar 2017 über 80 Millionen Mal heruntergeladen wurde. Diesen Meilenstein zelebriert Konami mit einer Sonderkampagne, in der sich alle Duellanten die begehrten Juwelen verdienen können.

Yu-Gi-Oh! Duel Links – 80 Millionen Downloads erreicht

Das besondere Event zu den 80 Millionen Downloads wird ab heute, vom 1. bis 7. November stattfinden. Duellanten haben die Möglichkeit, durch einen täglichen Login bis zu 500 Juwelen zu verdienen. Neben dem Login-Event startet zudem für 72 Stunden ein limitierter Sale, bei dem alle vergangenen 15 Main-Boxen und ausgewählte Mini-Boxen zu einem günstigen Preis zur Verfügung stehen. Der Sale startet ab dem 1. November.

Basierend auf dem offiziellen Yu-Gi-Oh! Trading Card Game bringt Yu-Gi-Oh! Duel Links das beliebte Spiel auf mobile Geräte und auf den PC. Duellanten können den Geist von Yami Yugi, Seto Kaiba, Jaden Yuki und anderen beliebten Charakteren aus dem Yu-Gi-Oh!-Franchise aufleben lassen.

Die Yu-Gi-Oh!-Serie basiert auf dem gleichnamigen Manga von Kazuki Takahashi, der 1996 in der Zeitschrift SHUEISHA Inc.’s Weekly Shonen Jump veröffentlicht wurde und mittlerweile in Japan in der sechsten Staffel ausgestrahlt wird. 1998 von Konami zum ersten Mal als Videospiel veröffentlicht, genießt Yu-Gi-Oh! weltweit noch heute große Beliebtheit. Konami arbeitet weiterhin an der Entwicklung von neuen Inhalten zu Yu-Gi-Oh!, die den Spaß und die Spannung der Serie aufrecht erhalten.

Yu-Gi-Oh! Duel Links ist gratis im App Store für iPad, iPhone und iPod touch und via Google Play für Android sowie für PC über Steam erhältlich.