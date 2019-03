0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Mit Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution im Sommer 2019 erscheint ein Exklusivtitel für Nintendo Switch.

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution – Exklusivtitel für Nintendo Switch

Das Spiel basiert auf dem offiziellen Yu-Gi-Oh! Trading Card Game und bietet den Spielern auf Nintendo Switch über 20 Jahre Geschichte aus dem Yu-Gi-Oh!-Universum. Im Spiel übernehmen Fans die Rolle ikonischer Duellanten, erleben auf diese Weise noch einmal die Geschichte des Animes bis Yu-Gi-Oh! ARC-V und können sogar gegen die Duellanten der neuesten Generation aus der virtuellen Welt von Yu-Gi-Oh! VRAINS antreten.

Kern-Features aus Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution sind unter anderem:

Baut und individualisiert Decks aus einem Pool von über 9.000 Karten – den meisten Karten, die es jemals in einem Yu-Gi-Oh! Trading Card Game-Videospiel gab

Fordert andere Spieler heraus – lokal oder über Nintendo Online

Die hinzugefügten Link-Monster-Karten verändern nicht nur die Art, wie erfahrene Duellanten ihre Karten spielen, sondern auch wo sie ihre Karten ausspielen.

Im Reverse Duels-Modus herrschen vertauschte Welten – die Spieler übernehmen die Rollen bekannter Bösewichte aus der Anime-Serie

Duelle mit den Battle Packs im Modus Sealed Play und Draft Play

Beinhaltet jeglichen vorher veröffentlichten Inhalt von Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist

Die Yu-Gi-Oh!-Serie basiert auf dem gleichnamigen Manga von Kazui Takahashi, der 1996 in der Zeitschrift SHUEISHA Inc.‘s Weekly Shonen Jumo veröffentlicht wurde und mittlerweile in Japan in der sechsten Staffel ausgestrahlt wird. 1998 von Konami zum ersten Mal als Videospiel veröffentlicht, genießt Yu-Gi-Oh! weltweit noch heute große Beliebtheit. Konami arbeitet weiterhin an der Entwicklung von neuen Inhalten zu Yu-Gi-Oh!, die den Spaß und die Spannung der Serie aufrecht erhalten.