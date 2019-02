0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Konami Digital Entertainment B.V. hat bekannt gegeben, dass sich Fans des Yu-Gi-Oh! Trading Card Game im März auf drei neue Veröffentlichungen freuen dürfen. Neben Savage Strike Special Edition gibt es das Booster-Set: The Infinity Chasers sowie mit Speed Duel: Arena of Lost Souls neue Inhalte für das schnelle Spielformat.

Yu-Gi-Oh! Trading Card Game – Drei neue Veröffentlichungen angekündigt

Mit dem Booster-Set: Savage Strike Special Edition haben die Duellanten die Möglichkeit, seltene Karten aus dem ersten Booster-Set des Jahres erwerben zu können. Jede Special Edition beinhaltet drei Savage Strike-Sets mit starken Karten wie Cyberse-Quantendrache, Kalliberlade-Wilddrache, Schlag der Hexe und Topf der Extravaganz. Darüber hinaus beinhaltet jede Savage Strike Special Edition-Box eine von zwei Super Rare-Variantkarten, eine von zwei Super Rare Preview-Karten sowie entweder Trickstar Blutrotes Herz oder Weißer Rosendrache.

Savage Strike Special Edition erscheint am 8. März mit drei Booster-Sets, einer von zwei Super Rare Variantkarten und einer von zwei Rare-Preview-Karten von Dark Neostorm.

Zwei Wochen später erscheint mit The Infinity Chasers das erste Premium-Booster-Set 2019 für alle Spieler des Yu-Gi-Oh! TRADING CARD GAME. Gleich drei neue Kartenthemen stoßen dem Pool der Karten hinzu.

The Infinity Chasers erscheint am 22. März mit 60 Karten: 40 Super Rares und 20 Secret Rares.

Am 29. März wird mit Speed Duel: Arena of Lost Souls das erste Booster-Pack für Speed Duel veröffentlicht. Spieler der rasanten Spielvariante dürfen sich auf 45 neue Spielkarten sowie auch auf fünf komplett neue Skill Cards freuen. Insgesamt besteht Speed Duel: Arena of Lost Souls aus 34 Commons, acht Super Rares und acht Ultra Rares.

Speed Duel ist eine neue Art Yu-Gi-Oh! Trading Card Game zu spielen, indem es die Spielemechanik des Yu-Gi-Oh! Duel Links nutzt und damit einen einfachen Einstieg bietet.