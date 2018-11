0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Konami Digital Entertainment B.V. legt mit der Convention Tour des beliebten Yu-Gi-Oh! Trading Card Game einen Tourstopp in Dortmund zur German ComiCon ein.

Yu-Gi-Oh! Trading Card Game – German ComiCon in Dortmund

Alle Besucher sind am 1. und 2. Dezember eingeladen, an Demo-Runden, Duellen und kleineren Turnieren teilzunehmen. Kartenprofis treffen am Stand viele andere Fans zum Tauschen und Duellieren, während Neueinsteiger die Chance haben, mehr über das Spiel zu erfahren und direkt die ersten eigenen Karten mit nach Hause zu nehmen. Eine Fotobox im Yu-Gi-Oh!-Design bietet eine schöne Erinnerung und Fans können sich in der Giant-Karte mit einem Foto verewigen.

Dieses neue Video gibt einen kleinen Vorgeschmack auf das umfangreiche Yu-Gi-Oh!-Universum, welches Fans des Animes und des Kartenspiels erwartet.