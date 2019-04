0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Konami Digital Entertainment B.V. hat bekannt gegeben, dass sich Duellanten im Frühling auf einige neue Veröffentlichungen für das Yu-Gi-Oh! Trading Card Game freuen dürfen. Beliebte Deck-Klassiker und aktuelle Lieblingsdecks werden gleichermaßen stärker und erscheinen in neu interpretiertem Glanz. Zudem kündigt Konami Digital Entertainment B.V. die Veröffentlichungen mit dem Duel Power Collector’s Set an, das brandneue Karten sowie Reprints beinhaltet.

Yu-Gi-Oh! Trading Card Game – Neue Veröffentlichungen im Frühling

Duel Power läutet das Debüt neuer Link-Monster inklusive mächtiger Link-Beschwörungen ein, die eine sinnvolle Erweiterung beliebter Deckstrategien darstellen. Zu den neuen Karten gehören unter anderem Streifenpolizistin aus der Unterwelt und die Karte Sicherheitsdrache. Das Duel Power Collector’s Set gehört wohl zu den wichtigsten Veröffentlichungen in diesem Jahr. Es beinhaltet eine Elite-Sammlung aus 100 Ultra Rares mit insgesamt 40 komplett neuen Karten. Vor allen Dingen sind sie darauf ausgelegt, jedes Deck deutlich stärker zu machen.

Dazu stehen 60 der stärksten und beliebtesten Duellkarten als Reprint ebenfalls zur Verfügung. Jedes Duel Power Collector’s Set beinhaltet sechs Duel-Power-Booster-Packs mit jeweils fünf Ultra Rares.Fans der Animeserie von Yu-Gi-Oh! erleben in jedem Duel Power Collector’s Set legendäre Karten aus der TV-Serie mit atemberaubendem neuen Artwork. Darunter ikonische Karten wie Dunkler Magier oder Dekodier-Sprecher und viele weitere.

Yu-Gi-Oh! Trading Card Game – Erweiterung für alle Duellanten

Jedes Duel-Power-Booster-Pack ist vollgepackt mit wertvollen Turnierkarten und ist somit eine essenzielle Erweiterung für alle Duellanten, die das Yu-Gi-Oh! Tading Card Game auf kompetitiver Ebene spielen wollen. Mit dabei sind mächtige Turnier-Dauerbrenner wie Karte des Untergangs oder Geisteroger und Schneehase. Am 4. April erscheint das Duel Power Collector’s Set. Es beinhaltet sechs neue Ultra-Rare-Variantkarten in jeder Box. Außerdem mit dabei sind jeweils sechs Duel-Power-Booster-Packs mit fünf Ultra-Rare-Karten. Das Duel-Power-Booster-Set beinhaltet insgesamt 100 Ultra Rares: 60 Ultra Rare Reprints und 40 komplett neue Ultra Rares.

Mit dem Golden Duelist Collection Duelist Portfolio, das zur Reihe der Golden Duelist Collection Accessoiries gehört, kann ab dem 18. April die wertvolle Kartensammlung stilvoll aufbewahrt werden. Das Sammelalbum bietet auf zehn Seiten mit neun Kartenplätzen pro Seite genug Platz.

Dank des Structure Deck: Order of the Spellcasters wird es zauberhaft: Einige der mächtigsten Zauberer aus dem Yu-Gi-Oh!-Universum vereinen sich in diesem Structure Deck und erlangen neue Fähigkeiten für großartige Duelle. Fanliebling kehren als Pendelmonster zurück und werden von Zauberzählmarken verstärkt. Structure Deck: Order of the Spellcasters ist ab dem 18. April verfügbar und beinhaltet eine Spielanleitung, eine doppelseitige Deluxe-Spielmatte und insgesamt 42 Karten: 37 Commons, drei Super Rares sowie 2 Ultra Rares.