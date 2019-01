0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Konami Digital Entertainment B.V. hat bekannt gegeben, dass mit Speed Duel eine brandneue Variante des Yu-Gi-Oh! Trading Card Game ab sofort für alle Duellanten zur Verfügung steht. Die speziell zusammengestellten Decks übertragen den aufregenden, rasanten Spielstil von Yu-Gi-Oh! Duel Links auf das physische Kartenspiel und bieten so den idealen Einstieg in die Welt der Kartenduelle.

Yu-Gi-Oh! Trading Card Game – Speed Duel ab sofort erhältlich

Basierend auf dem schnellen Duell-Stil aus Yu-Gi-Oh! Duel Links, dem beliebten Spiel für PC und mobile Endgeräte, das seit seinem Start mehr als 80 Millionen globale Downloads erreicht hat, bietet Speed Duel vier grundlegende Kartentypen: Monsterkarten, Zauberkarten, Fallenkarten und Skillkarten. Ein Duell dauert etwa 10 Minuten, was es zu einem schnellen und angenehmen Erlebnis für Spieler jeden Alters und jeder Könnensstufe macht. Einzigartige Skillkarten geben den Spielern zudem die Möglichkeit, ihre Lieblingscharaktere aus dem Yu-Gi-Oh!-Universum zu spielen.

Seit heute veranstaltet KONAMI auch eine Reihe von Speed Duel-Turnieren in teilnehmenden offiziellen Turnierläden in Deutschland. Duellanten, die an den offiziellen Turnieren teilnehmen, erhalten exklusive Goodies und die Möglichkeit, durch spezielle Herausforderungen vor Ort weitere Preise zu gewinnen.

Die Speed Duel-Starter-Decks enthalten jeweils drei “Ready-to-Duel”-Speed-Dueling-Decks und drei Ultra Rare Varianten beliebter Karten, die speziell ausgewählt wurden, um die Strategie jedes Decks zu verbessern.

“Master Dueling”, die Standardversion des Yu-Gi-Oh! Trading Card Game, verfügt über größere Decks und Duellfelder mit speziellen Kartenzonen für zusätzliche, erweiterte Monstertypen. Spieler können aus einem Pool von Karten aus über 15 Jahren Yu-Gi-Oh!-Geschichte verwenden und dabei komplexe Strategien entwickeln.

Karten des “Master Dueling” können in Speed-Duel-Turnieren nicht verwendet werden, jedoch lassen sich Speed-Duel-Karten im klassischen Duell benutzen. Dies bietet Speed-Duellanten die Möglichkeit, die weitere Welt des Yu-Gi-Oh! TCG zu erleben.