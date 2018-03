Konami Digital Entertainment hat einen neuen Videotrailer zu ZONE OF THE ENDERS: THE 2ndRUNNER M∀RS veröffentlicht. ZONE OF THE ENDERS: The 2nd RUNNER-M∀RS erscheint im September 2018 für die PlayStatio4 und den PC.

Erweiterte Version des 3D Mech Action Game

ZONE OF THE ENDERS: The 2nd RUNNER – M∀RS ist eine erweiterte Version von KONAMIs hochgelobtem 3D Mech Action Game, welches zuerst 2002 für PlayStation 2 erschien und 2012 erneut in HD für PlayStation 3 veröffentlicht wurde. Diese Version bildet die Basis für die nun kommende Edition, die sowohl eine native 4K Auflösung, als auch VR unterstützt.