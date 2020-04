The Elder Scrolls Online: Greymoor (PC) Vorschau

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Auch in diesem Jahr gibt es für The Elder Scrolls Online ein neues Kapitel mit dem Namen Greymoor. Dabei geht es an bereits bekannte Orte aus The Elder Scrolls V: Skyrim wie Solitude – nur knapp 1000 Jahre davor. Zunächst wurde das Releasedatum für den 18. Mai 2020 für PC/Mac und für den 2. Juni 2020 auf PS4/Xbox One angepeilt. Angesichts der aktuellen Situation wird sich dies jedoch um etwa eine Woche verschieben. Wir warten gespannt drauf.

Antiquitäten-System

Die Vorabversion hatte natürlich einige Mängel: Auf dem Testserver lief kaum Musik und die NPCs waren noch nicht vollständig synchronisiert, weshalb es etwas schwer fiel sich auf die Story zu konzentrieren. Dennoch fand man einige bekannte Orte wie zum Beispiel die Bardenakademie in Solitude direkt wieder. In Solitude selbst kommt man auch das erste mal mit dem neuen Antiquitäten-System in Berührung. Zuvor in anderen Erweiterungen lernte man bereits Gabrielle Benele kennen – Sie gibt uns die Einführung zum neuen System. Durch neue Mini-Spiele kommt man so mit Ausgrabungen und Puzzeln zu neuen Gegenständen. Leider gibt es noch keine Übersicht darüber, welche Loots hier tatsächlich möglich sind.

Skill-Linie Vampir

Weitaus mehr sticht die neue überarbeitete Skillline des Vampiren heraus. Bisher haben die Fertigkeiten von Vampiren und Werwölfen eher eine passive Rolle gespielt, doch nun gibt es durchaus neue aktive Skills, die den Vampiren zu neuer Macht verhelfen. Zudem kommt, dass Vampire nun auch wie die Nekromanten für Ihre finsteren Mächte bestraft werden. Deshalb sollte man eher darauf verzichten seine Künste in der Nähe der Wachen zu üben.

Kynes Ägis

Auch in diesem Kapitel kommen wir wieder zu einer größeren Herausforderung. Kynes Ägis ist vergleichbar mit der Prüfung Sonnspitz. Insgesamt 12 Spieler verteidigen die Inselbastion von Kynes Ägis vor eindringenden Meeresriesen, die in Wellen auf die Insel stürmen. So kämpft man in dieser neuen PvE-Gruppenherausforderung gegen Horden monströser Angreifer und drei herausfordernden Bossen.