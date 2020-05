0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Besonders während dieser Phase ist das Spieletester-Team für euch da. Daher haben wir euch auch ein Gewinnspiel vorbereitet, wo ihr Keys für den Bus Mechanic Simulator gewinnen könnt.

Bus Mechanic Simulator – Gewinnspiel

Hinweis:

Das Gewinnspiel startet ab sofort und endet am 24.05.2018 um 23:59 Uhr. Die Gewinner kontaktieren wir am kommenden Werktag per E-Mail/Instagram. Der Gewinner hat danach drei Werktage Zeit sich zu melden, ansonsten losen wir einen neuen Gewinner aus. Der Preis lässt sich nicht tauschen oder übertragen. Alle gesammelten Daten werden nach dem Gewinnspiel gelöscht.

Das Spieletester.de Team wünscht euch viel Erfolg!