In Kooperation mit Sold Out und Toadman Interactive verlosen wir 300 PC-Keys für die Closed-Alpha von Immortal: Unchained. Was ihr tun müsst, um einen von den überaus begehrten Keys zu gewinnen, verraten wir euch in den nachfolgenden Zeilen!

Immortal: Unchained- Sc-Fi Shooter und Hardcore-Action-RPG

Immortal: Unchained kann aus der Sicht der Entwickler als eine Fusion aus einem Sc-Fi-Shooter und eines Hardcore-Action-RPG gesehen werden. Damit ihr euch persönlich auf den offiziellen Release vorbereiten könnt steht auch ab Donnerstag, den 8. März bis Montag, den 12. März die Closed-Alpha-Testphase exklusiv für den PC zur Verfügung. Ihr könnt einen exklusiven Blick auf die ersten beiden Locations der finsteren, unbarmherzigen Spielewelt werfen.

Immortal: Unchained- Das gibt es zu gewinnen

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr uns sagen, auf welcher Plattform ihr Immortal Unchained spielet werdet. Eure Antwort schickt ihr zusammen mit eurer Adresse und dem Betreff „Immortal: Unchained Gewinnspiel“ an [email protected] Einsendeschluss ist der 08. März 2018 um 15 Uhr. Die Gewinner werden zufällig ausgewählt und per Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.