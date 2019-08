Klabater auf der Gamescom 2019

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Auf der Gamescom haben die Entwickler von dem frisch seit 3 Jahren gegründeten Publisher Klabater seine kommenden Spiele vorgestellt.

Klabater – Crossroads Inn

Bereits mit We the Revolution feierte das noch kleine Unternehmen beachtliche Erfolge und setzt jetzt direkt nach. Mit Crossroads Inn dürft ihr am 18. Oktober 2019 ein Mittelalter Aufbauspiel erwarten. Der Leitspruch dieses Spiel ist „from Innkeeper to king“. Ihr habt 1 Jahr Zeit euch ein kleines Imperium aufzubauen, Allianzen zu bilden und viele Sympathisanten zu sammeln. Alles angefangen mit einer kleinen, bescheidenen Bar, die ihr stolz eure nennen dürft. Die unterschiedlichen Parameter, welche euer Ansehen steigern, beeinflusst ihr hierbei durch die Entscheidungen welche ihr trefft je nach Situation. Mit 19,99€ bekommt man sehr viel. Die Testversion sah schon vielversprechend aus, auch wenn noch viele Feinheiten nicht ausgearbeitet worden sind. Die Hersteller sind jedenfalls sehr überzeugt von ihrem Titel, weshalb sie auch schon ein Kochbuch mit den Gerichten aus dem Spiel anbieten und sogar ihr eigenes Bier brauen.

Klabater – Skyhill 2

Ein klassischer Stealth Action Survival, der gleichzeitig viele Horrorelemente beinhaltet. Mit wenig Munition und sehr viel Angst macht ihr euch auf den Weg eure Tochter zu suchen. Diese reißt euch nämlich aus dem Schlaf und bitten ihren Vater panisch um Hilfe, da sie verfolgt wird. Raum für Raum durchkämt ihr das Gebäude in dem ihr euch befindet und stößt schnell auf unheimlich schwarze Wesen, die recht böse gesinnt sind. Mit einer Mischung aus heimlicher Schleicherei und brutaler Konfrontation kombiniert Skyhill 2 viele Agenten Elemente. Wer Teil 1 gespielt hat, erinnert sich gerne an die Vogelperspektive, welche nun durch eine gelungene 3D Übersetzung ersetzt wurde. Release wird Ende des Jahres erwartet und ist als kurzes Spiel definitiv vielversprechend.

Klabater – Help will come tomorrow

Womit wir zum letzten Spiel aus dem Lineup von Klabater kommen. Die Entwickler selbst nennen es Survival communist Revolution. In Sibirien von 1917, wo 5 verschiedene Charaktere um ihr nacktes Überleben kämpfen, können nur ein guter Zusammenhalt und Teamarbeit den Individuen helfen. Jeder Charakter kommt aus einer gewissen Gesellschaftsschicht und kann sich mit unterschiedlichen Fähigkeiten einbringen. Ihr habt den normalen Arbeiter, den ehemaligen Soldaten oder einen Aristokraten. Ausgestattet mit wenigen Aktionspunkten seid ihr gezwungen scharfsinnig zu kombinieren und dann zu entscheiden, wer zusammenarbeitet um das gemeinsame Wohl zu sichern.

Gleichzeitig seid ihr natürlich gezwungen die Moral aufrecht zu halten, Hunger, Durst und Müdigkeit zu bekämpfen. Schnell stellen sich viele Hürden als Herausforderungen heraus. Zwischendurch verändert ihr die Beziehungen der einzelnen Charaktere während abendlicher Dialoge. Hierbei sind die Entscheidungen die man trifft entweder verherrende oder extrem nützlich für den Fortbestand der Überlebenden. Leider hat man auch nicht ewig Zeit sich Gedanken um seinen nächsten Schritt zu machen, da die kleine Gruppe von Verfolgern heimgesucht werden. Die Testversion war spannend, wenn auch sehr hart, da in meinem Fall bspw. alle Charaktere nach nur 3 Aktionen gestorben sind…

Februar oder März 2020 darf man das Spiel erwarten und die Zeit brauchen die Entwickler auch, um bis dahin noch einige Probleme und Bugs zu beseitigen. Das Spiel ist aber definitiv ein absolutes Highlight für Klabater und hat sehr viel Potential.