Sony auf der Gamescom 2019

Sony hat auf der Gamescom 2019 einige vielversprechende Titel im Gepäck. In dieser Vorschau stellen wir euch die beiden Titel Marvel’s Iron Man VR und Ready Set Heroes, die wir beide im Rahmen der Gamescom anspielen konnten.

Marvel’s Iron Man VR – Einmal Iron Man sein

In Marvel’s Iron Man VR für die Playstation VR schlüpft ihr in die Rolle des Marvel-Superhelden Iron Man. In unserer Anspielsession durften wir das Tutorial spielen, in dem wir uns mit den Grundlagen der Steuerung vertraut machen konnten. So durften wir herumfliegen und holografische Ziele und Drohnen zerstören. Durch VR fühlt sich das Fliegen, Schießen und Schlagen dabei sehr intensiv an, so dass wir uns nach ein paar Minuten wirklich wie Iron Man fühlten. Es bleibt allerdings abzuwarten, was Marvel’s Iron Man VR über das gelungene Tutorial hinaus zu bieten hat. Vor allem, wie sich die zahlreichen zu erwartenden Kämpfe letztlich spielen, ist noch eine offene Frage. Fans von VR sollten aber in jedem Fall einen Blick auf den Titel werfen.

Ready Set Heroes – Dungeon Crawler in Knuddeloptik

Mit Ready Set Heroes erwartet euch ein fast schon klassischer Dungeon Crawler in Knuddeloptik. Mit bis zu 3 Freunden tretet ihr gegen ein gegnerisches Team von bis zu 4 Gegenspielern an. Das ist nicht nur online, sondern auch im lokalen Splitscreen möglich. Das Besondere: Während ihr euch mit euren Freunden durch die Level schnetzelt, macht das gegnerische Team dasselbe. Wer den Level zuerst beendet, startet dann besser ausgerüstet und mit Boni in das finale Arenamatch, in dem ihr das gegnerische Team besiegen müsst. Die Arenamatches stellen euch dabei vor ebenso lustige wie knuffige Herausforderungen. Einmal sollten wir etwa im Team einen Meeresbewohner mit Sushi füttern, indem wir dieses mit gezielten Schlägen in sein hungriges Maul befördern. Das gegnerische Team macht dabei dasselbe, nur eben mit seinem Meeresbewohner. Wir können und sollen dem gegnerischen Team aber auch dazwischen grätschen, indem wir seinen Meeresbewohner mit fauligem Fisch füttern oder einfach die gegnerischen Spieler attackieren. Ein anderes Mal mussten wir bei einem Schneckenrennen dafür sorgen, dass unsere Schnecke das Ziel tunlichst zuerst erreicht. Ready Set Heroes verspricht knuffige Unterhaltung für einen Abend mit Freunden vor der PS4.