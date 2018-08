5 Aces of the Luftwaffe Squadron 5.0/10

















Pros Bosse fordernd

Aussehen der Bosse verrückt und cool Cons Schlechte Übersetzung ins Deutsche

Negative Eigenschaften der Charaktere eher nervig

Koop sehr unübersichtlich

Grinden nach Medaillen langweilt

Stürzt öfters ab

Der Lieblingsfeind fast jeden Spieleentwicklers ist wieder auf Eroberungstour. In Aces of the Luftwaffe Squadron müssen 4 wagemutige Piloten die Flugzeuggeschwader der Nazis besiegen um Amerika zu retten. Wie uns der Retro-Arcade-Shooter gefallen hat, erfahrt ihr im folgendem Artikel.

Aces of the Luftwaffe Squadron – Die mieseste Auswahl von Piloten aller Zeiten

Die Handlung von Aces of the Luftwaffe Squadron ist schnell erzählt. Die Nazis greifen Amerika mit ihrer Luftstreitmacht an und vier Piloten versuchen Amerika zu retten. Doch bei der Musterung muss wohl jemand gepennt haben, denn die besten Piloten der U.S Air Force sind das bestimmt nicht.

Die besagten Piloten heißen Mark Taylor, Melissa Monroe, John King und Steve Davis. Jeder von ihnen hat eine negative Eigenschaft, die sich als Krankheit oder Tick zeigt. Erklärt werden diese von ihren Hintergrundgeschichten und wären dauerhafte Vergiftung, Höhenangst, Aggressionsprobleme und gelegentliches Einschlafen. Dadurch muss man beispielsweise langsamer fliegen, oder ein Pilot verschwindet eine Zeit komplett aus dem Kampf. Hört es sich zu anfangs noch ganz lustig an, wird es im späteren Spielverlauf einfach nur nervig. Bei dem ganzen, teils unübersichtlichen, Rumgeballer hat man keine Zeit oder Lust noch auf seine Teamkameraden zu achten.

Neben den negativen Eigenschaften besitzen die Piloten alle einen Skill-tree. Dadurch erhalten sie 2 aktive Fähigkeiten sowie weitere Verbesserungen. Diese kann man verbessern, indem man die Schwadronstufe durch Einsammeln von Medaillen erhöht und so Talentmünzen erhält. Nebenbei kann man auch in Leveln geheime Talentmünzen finden. Jedoch muss man Level öfters wiederholen, um alles aufzuwerten.

Aces of the Luftwaffe Squadron – Power-up um Power-up, Mission um Mission

Was wäre ein Arcade-Shooter ohne Power-ups. In Aces of the Luftwaffe Squadron beziehen sich diese Power-ups auf Hauptwaffe und Turmgeschütz. Die Power-ups bekommt man von abgeschossenen Gegnern und zeigen sich als Kisten, die mit Fallschirmen abgeworfen werden. Dabei wird in einer festen Reihenfolge upgegradet. Zuerst die Hauptwaffen, dann der Turm. Dabei sind dann auch die Waffenarten in einer festen Reihenfolge definiert. Bei der Hauptwaffe käme zuerst die Minigun, dann Flammenschüsse, danach Elektroschüsse und als letztes ein Laser. Beim Turmgeschütz wären es zuerst Raketen, als zweites ein rundum Schuss, danach eine Schockwelle und zuletzt ein Lasershock.

Diese Upgrades verbrauchen dabei Munition. Während man das beim Hauptgeschütz regulieren kann, indem man mal nicht feuert, verbraucht der Turm kontinuierlich Munition. Daher sollte man seinen Munitionsvorrat, ebenfalls durch die Upgradekisten, immer oben halten.

So unkompliziert, wie das mit den Waffen ist, ist es auch mit den Missionen. Die Hauptmission jedes Levels besteht daraus, zu überleben. Aber das ist nur logisch bei einem Arcade-Shooter. Dennoch hat jede Mission noch eine Nebenmission, die man erfüllen kann. Diese bestehen daraus nicht getroffen zu werden, Bodentruppen zu unterstützen sowie ohne vom Feind gesehen zu werden durchs Level zukommen. Wenn man die Nebenmissionen nicht schaffen sollte, hat das negative Auswirkungen.

Aces of the Luftwaffe Squadron – Die Asse der Deutschen und deren Gefolge

Das Spiel selbst ist nach den Bossen jedes Kapitels benannt, den „Assen der Luftwaffe“. Und die haben es in sich. Doch bevor man es mit denen zu tun bekommt, muss man sich durch jeweils vier Missionen in den insgesamt fünf Kapiteln kämpfen. Dort warten verschiedenste deutsche Flugzeuge, mit verschiedenster Bewaffnung, um unseren Helden ein Regen aus Blei und Feuer entgegen zu schießen.

In der fünften Mission kämpft man dann gegen die Asse. Diese sind sehr individuell, verrückt und cool gestaltet. Die Kämpfe gestalten sich durch Ihre verschiedenen Fähigkeiten ebenfalls sehr unterschiedlich. Jeder Boss besitzt drei Phasen bis zu seiner Zerstörung. Eine schwieriger als die andere. Zudem erfüllen die „Asse“ das typische Klischee der Nazis, mit typischer Aussprache und Aussehen.

Nach der Schlacht gegen ein „Ass“ kann man ein neues Flugzeug mit verschiedenen Eigenschaften erhalten. Jedoch kommt es auf Glück und den Schwierigkeitsgrad an, wie gut das neue Flugzeug ist. Die Flugzeuge besitzen einen Seltenheitsgrad von normal bis episch und umso schwieriger das Spiel eingestellt ist, umso besser ist die Belohnung.

Aces of the Luftwaffe Squadron – Umso mehr, umso chaotischer

In der ganzen Masse von online Spielen ist so ein offline Koop Spiel schon fast eine Rarität. Mit bis zu vier Spielern kann man sich an einer Konsole durch Scharen von Flugzeugen der Nazis schießen. Als erster Spieler kann man nur Mark Taylor spielen, aber die anderen Spieler können zwischen den anderen drei Bruchpiloten wählen.

Im Koop-Modus können die Fähigkeiten der Piloten voll ausgenutzt werden. Während man alleine die KI, mit ein paar Einstellungen, anweisen kann, wann sie ihre Fähigkeiten einsetzt, ist es doch wesentlich effektiver, wenn man sich mit seinen Freunden absprechen kann.

Der ganze Rest ist jedoch ziemlich chaotisch. Jeder verliert schnell sein Schiff aus dem Auge und prügelt sich um die Upgradekisten. Man bekommt zwar ein paar Leben mehr mit vier Spielern, jedoch bleibt die Menge an Upgrades gleich. Am Ende sieht es dann so aus, dass entweder einer die höchste Waffenstufe erreicht oder alle auf der Standardwaffe oder Minigun hängen bleiben.

Fazit

Für einen Retro-Arcade-Shooter ist die Handlung in Ordnung. Die Gegnerwellen sind gut gestaltet, die Nebenmissionen machen die Kapitelabschnitte noch etwas interessanter und die Bosse sind fordernd und gut gelungen. Das war es aber auch. Die negativen Eigenschaften der Charaktere sind zwar eine kreative Idee, sind jedoch einfach nur nervig. Das Sammeln von Medaillen, in schon erledigten Missionen, zum Verbessern seiner Piloten langweilt sehr schnell. Das es von einem deutschen Entwicklerteam keine deutsche Sprachausgabe gibt, ist etwas enttäuschend, zudem bei der Übersetzung an einigen Stellen geschludert wurde. Und der Koop-Modus ist zu einem chaotischen Kampf um Upgrades geworden. Schade ist auch das die Upgrades eine feste Reihenfolge besitzen und man nicht selbst bestimmen kann, welches Upgrade man haben will. Zu guter Letzt stürzt das Spiel beim Starten und auch mitten in Missionen gerne mal ab.