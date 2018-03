8 Fable Fortune 8.0/10

















Pros Guter Spieleinstieg dank ausführlichem Tutorial

Verschiedene Spielermodi (Coop, Einzelspieler etc.)

Schwierigkeitsgrad kann angepasst werden

Freischaltbare Karten mit neuen Helden, die unterschiedliche Fähigkeiten besitzen Cons Keine deutsche Sprachausgabe

Geringe Langzeitmotivation

Das Free2Play Kartenspiel Fable Fortune nimmt euch mit in mystische Battles gegen Gut und Böse. Auf welcher Seite ihr steht, bleibt euch überlassen.

Fable Fortune- Mystische Abenteuer

Der Startbildschirm zeigt eine Zauberkugel auf einem Schreibtisch und magische Musik ist im Hintergrund zu hören. Sobald ich auf Play drücke, zoomt meine Perspektive in die Kugel und das Abenteuer kann beginnen. Als Anfänger von digitalen Kartenspielen, war ich sehr froh über das ausführliche Tutorial, dass mich Schritt für Schritt an das Spiel herangeführt hat. Bei Fable Fortune handelt es sich um ein rundenbasiertes Kartenspiel. Die ganze Thematik ist, wie an dem Namen zu sehen ist, eine mystische welche an Fabeln und Märchen angelehnt ist.

Nachdem ich das Tutorial durchgespielt habe und weiß womit ich es zu tun habe, gibt es verschiedene Events zwischen denen ich auswählen kann. Entweder spiele ich alleine gegen den PC oder ich entscheide mich online zu spielen. Es gibt verschiedene Challenges, bei denen ich entweder kooperativ mit einem Freund oder einem zufälligen Partner gemeinsam gegen einen Gegner spiele oder auch die kompetitive Variante, bei der ich einfach gegen einen Freund oder zufälligen Gegner spiele.

Fable Fortune- Guter Held oder böser Schurke?

Da ich jedoch noch etwas unsicher bin und erst mal trainieren möchte, entscheide ich mich für die Solo Variante. Ich habe die Wahl zwischen einer normalen bzw. harten Trainingsrunde oder aber ich spiele eine Heldengeschichte. Jeder Held hat seine eigenen Stärken. Mit jeder erfolgreichen Runde erfahre ich mehr von der Geschichte und sammle Belohnungen.

Prinzipiell ist das Kartenspiel, wie andere Kartenspiele aufgebaut. Man kann sich anfangs sein Kartendeck zusammensuchen und es gibt verschiedene Helfer, die man aufs Spielbrett schickt, um den Gegner zu attackieren bzw. sich selbst zu schützen. Damit das Ganze noch ein bisschen strategischer wird, gibt es zu Beginn eine Challenge, die man aussucht und während einer Runde erfüllen kann, um weitere Vorteile freizuschalten.

Egal ob Rotkäppchen oder Hänsel und Gretel. In Märchen gibt es immer Gut und Böse. Auch in diesem Spiel finden sich diese gegensätzlichen Pole wieder. Neben den normalen Karten, gibt es auch Heldenkarten, welche entweder gut oder böse sein können. Das dürft ihr jedes Mal aufs neue entscheiden. Als guter Held hat eure Karte andere Fähigkeiten als wenn ihr einen bösen Schurken wählt. Das Design ist schön gemacht, da sich die Umgebung auch immer an den Helden eurer Wahl anpasst. Ebenso passt sich euer Spielbrett, wodurch ihr ein abwechslungsreiches Kartenspiel geboten bekommt. Außerdem schaltet ihr mit der Zeit neue Karten mit verschiedenen Fähigkeiten frei, die jede Runde, je nach Deck, zu einer neuen Herausforderung macht.

Fazit

Fable Fortune bietet als Free2Play Game, ein schön designtes Kartenspiel, welches man alleine oder auch gemeinsam spielen und entdecken kann. Mir persönlich gefällt die Thematik und die Musik lädt in eine mystische Welt ein. Das Spiel ist gut, um zwischendurch mal auf andere Gedanken zu kommen und ich empfehle es jedem, der auf digitale Kartenspiele steht, es einmal anzuspielen.