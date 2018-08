Grimmwood 6 Grimmwood 6.0/10

















Pros Toller Soundtrack

Starker Multiplayer-Fokus

Gutes Psyche-System Cons Rollenspielelemente nicht stark ausgeprägt

Keine Quests oder ähnliches

Repetitives Gameplay

Sehr simples Kampfsystem

Multiplayer-Zwang

Seit kurzem befindet sich Big Moustache Games Multiplayer-Titel Grimmwood offiziell nicht mehr in der Beta. Wir haben uns für euch in den finsteren Wald getraut. Ob es uns gelungen ist, zu überleben, erfahrt ihr im folgenden Artikel.

In Grimmwood schlüpft ihr in die Rolle eines einfachen Dorfbewohners, dessen Heimat vom Krieg zerrüttet wurde. In einem verzweifelten Versuch, sich zu retten, verschlägt es euch in den sagenumwobenen Grimmwood. Dort versucht ihr, zusammen mit anderen Überlebenden ein neues Dorf zu errichten und euch ein neues Leben aufzubauen. Dumm nur, dass der Wald keine Besucher duldet.

Grimmwood – Mutter Natur kann auch anders

Obwohl ihr den Grimmwood ohne böse Intentionen betretet, setzt dieser vom ersten Moment an alles daran, euch wieder zu vertreiben. Jeden Abend wird euer Dorf daher von monströsen Kreaturen angegriffen. Eure Primäraufgabe besteht daher darin, für eine geeignete Verteidigung des Dorfes zu sorgen. Egal ob Burggraben, Wall, Wachtürme oder verstärkte Tore. Alles, was euch im Kampf gegen die Kreaturen der Nacht hilft, ist gern gesehen.

Doch um eure Verteidigung auszubauen, benötigt ihr Rohstoffe und Werkzeuge. Diese findet ihr wiederum nur im Wald. Um den Wald also zu überleben, müsst ihr euch diesem stellen. Je weiter ihr euch dabei in den Wald hinaus wagt, umso mehr Ausdauer verbraucht ihr und umso wahrscheinlicher trefft ihr auf feindliche Kreaturen. Habt ihr die nötigen Werkzeuge und Ressourcen zusammen, könnt ihr diese ins Dorflager bringen. Von dort aus können sämtliche Dorfbewohner auf die Gegenstände zugreifen und die Verteidigungsanlagen aufbauen.

Sobald ihr euer Dorf verlasst befindet ihr euch in der Vogelperspektive auf ein Hexagonfeld à la Civilzation. Jede Seite des Feldes grenzt an einen weiteren, ebenfalls sechseckigen Abschnitt des Waldes. Jede Aktion, die ihr im Wald durchführt, kostet euch Ausdauer. So könnt ihr beispielsweise Das aktuelle Hexagonfeld nach interessanten Punkten, wie Rohstoffquellen oder etwa verlassene Jagdhütten oder tote Wanderer absuchen, etwaigen Loot einsammeln, das nächste Hexagonfeld ausspionieren und betreten oder gegen feindliche Kreaturen kämpfen.

Wirklich spannend gestalten sich die Ausflüge in den Wald jedoch nicht. Das recht schlichte Design des Waldes ist nicht gerade ein Hingucker und die Kämpfe bestehen lediglich aus einem einfachen Mausklick. Um euch vor etwaigen Schwierigkeiten im Wald zu schützen, solltet ihr nicht unbewaffnet losziehen. Zudem braucht ihr Essen und Wasser, um eure Grundbedürfnisse zu erfüllen. Bandagen und Heiltränke helfen euch, am Leben zu bleiben. Zusätzlich könnt ihr mittels Zelt oder Schlafsack im Wald Ausdauer regenerieren.

Grimmwood – Simpler Charaktereditor

Zu Beginn des Spiels müsst ihr euch zunächst einen Charakter erstellen. Viel Entscheidungsspielraum bleibt euch dabei jedoch nicht. Nachdem ihr euch für ein Geschlecht entschieden habt, wird euer Aussehen zufallsgeneriert. Zusätzlich werden euer Anfangsinventar und eure Persönlichkeit zufällig zusammengestellt. Letztere besteht dabei aus bis zu drei Eigenschaften, die eure Fähigkeiten entweder positiv oder negativ beeinflussen. Bis zu zehn mal dürft ihr eure Werte neu auswürfeln lassen. Seit ihr zufrieden mit eurem Charakter, dürft ihr diesem noch einen Namen und eine Hintergrundgeschichte verpassen.

Sobald euer Charakter fertig ist, könnt ihr euch eurem neuen Dorf anschließen. Dabei habt ihr die Wahl zwischen dem Standardmodus und dem Blitzmodus. Im Standardmodus könnt ihr mit bis zu dreißig Personen euer Dorf errichten. Dabei dauert ein Ingame-Tag vierundzwanzig Stunden. Im Blitzmodus hingegen seid ihr auf zehn Spieler begrenzt und der Tag dauert nur fünfzehn Minuten.

Grimmwood – Mit Teamwork ans Ziel

Um in der Welt von Grimmwood zu überleben, braucht ihr vor allem eines: Unterstützung. Denn alleine werdet ihr es kaum schaffen, euer Dorf gegen die Monster des Waldes zu verteidigen. Zum einen fehlt euch in diesem Fall die nötige Arbeitskraft, um Ressourcen zu sammeln oder die Verteidigung des Dorfes zu sichern. Zum anderen verfügt euer Charakter über einen Psyche-Wert. Dieser spiegelt wieder, in welcher geistigen Verfassung er sich befindet. Je niedriger der Wert ist, umso mehr schlägt er sich auf eure allgemeinen Fähigkeiten, wie etwa die Effizienz beim Rohstoffe sammeln, aus. Um euren Wert zu erhöhen, könnt ihr im Dorf mit anderen Überlebenden sozialisieren. Zudem könnt ihr Romanzen eingehen, die sich ebenfalls positiv auf das Gemüt eures Charakters auswirken.

Fazit

Alles in allem hinterlässt Grimmwood bei mir gemischte Gefühle. Zwar legt das Spiel einen starken Fokus auf Rollenspielelemente, allerdings sind diese nicht wirklich stark ausgeprägt. Trotz der verschiedenen Charaktereigenschaften, spielt sich jeder neue Charakter gleich. Zudem gibt es neben der Verteidigung des Dorfes keine wirkliche Aufgabe. Nachdem ihr also ein paar mal auf Ressourcensuche gewesen seid, wiederholt sich das Spiel recht schnell. Solltet ihr jedoch auf ein reines Rollenspielerlebnis aus sein und dabei am besten mit Freunden via Discord oder ähnliche Programme kommunizieren, könntet ihr mit Grimmwood genau das richtige Spiel gefunden haben.