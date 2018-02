9 Orwell: Ignorance is Strength 9.0/10

















Pros Neue Art des Gameplays

Politisch und kritisch

Spannende Story Cons (Noch) geringer Schwierigkeitsgrad

Mit Orwell: Ignorance is Strength bringt uns das preisgekrönte deutsche Netwicklerstudio Osmotic in eine Lage voller Widersprüche und Gewissensbisse. Als Profiler checken wir das Internet, E-Mail Konten, Handies, private Bilder und vieles mehr, um die Täter zu überführen. Der Überwachungsstaat – das sind wir.

Orwell: Ignorance is Strength- Verratet eure Prinzipien

Es tut fast schon weh, diesen Test zu schreiben. Denn gleich zu Anfang muss man ein Geständnis machen: um das Spiel überhaupt anfangen zu können, muss man seine Moralvorstellungen und Prinzipien über den Haufen werfen. Ein Einstellungstest des Orwell-Programms (Top Secret) stellt uns Fragen zu Ethnien, die wir gefährlich einschätzen, Informationen, die wir preisgeben würden und schließlich, ob Datenschutz nicht der nationalen Sicherheit geopfert werden sollte.

Damit spiegelt Orwell: Ignorance is Strength den derzeitigen Konflikt, der besonders in Deutschland öffentlich ausgehandelt wird, wieder. Ist Überwachung nützlich? Kann die digitale Beschattung Terrorakte verhindern? Warum empören sich Leute, wenn sie nichts zu verstecken haben? Der Bürger wird unter Generalverdacht gestellt und die Observation in der vituellen “The Nation” kann beginnen.

Nach erfolgreichem Test bekommen wir unsere Vorgesetzte nur durch ein Chatfenster zu sehen. Ein Szenario wird uns geschildert: Ein Agent ist flüchtig und wir sollen ihn Aufspüren. Dazu stehen uns abgehörte Telefonate, Handies, Computer, verschiedene Nachrichtenseiten und E-Mail-Postfächer zur freien Verfügung. Bei den Recherchen breitet sich ein Netz an Personen und Informationen immer weiter aus. Das Spiel beschränkt sich nur auf die Mechanismen von Lesen und Auswählen und ist trotzdem ungemein spannend. Wir kommen schließlich einer weitreichenden Fehde auf die Spur.

Orwell: Ignorance is Strength- Falsche und Richtige Informationen im Auge des Betrachters

Welche Informationen wir weitergeben bleibt uns überlassen. Falsche Informationen sollten uns dabei unbedingt auffallen. Beispielsweise die Nachrichtenseite “Peoples Voice”, die sich quasi dem Vokabular einer AfD-Kampagne bedient, schürt den Hass auf die Regierung und sogenannte Mainstream-Medien. Dabei werden auch gerne die Tatsachen verdreht. Glücklicherweise hören wir den Chefredakteur regelmäßig ab. Alles für die nationale Sicherheit!

Alle zehn Minuten dreht sich die Zeit außerhalb unseres Interfaces weiter. So kommen nicht nur neue Informationen und Diskussionsbausteine in den Kommentarspalten auf, sondern auch Geschehnisse der “wirklichen Welt” dringen zu uns durch. Wir kriegen die Pop-Up-Nachricht einer Schießerei, dazu ein kurzer Artikel auf einer Nachrichtenseite und vielleicht ein Foto. Diese Akte wirken so fern und kühl, dass sie vorerst nur den Lesefluss stören. Doch dann setzt die Überlegung ein, die Orwell: Ignorance is Strength zu einem so starken Spiel macht: War das meine Schuld? Habe ich bei Recherchieren und Weitergeben von Informationen einen Fehler gemacht? War ich zu langsam? Hätte ich es verhindern können?

1 of 10

Orwell:Ignorance is Strength- Ehrgeiz und Gewissensbisse

Beim Durchklicken, Zusammenziehen von Informationen und Lesen von einer Flut von Material verliert man schnell den Bezug zu den wirklichen Ereignissen. Natürlich steht es uns auch jederzeit frei die Ergebnisse zurück zu halten und den Dingen ihren Lauf zu lassen. Doch merkwürdigerweise ergreift uns schon nach kurzer Zeit ein detektivischer Ehrgeiz. Selbst der hartgesottene Datenschützer, möchte auf neues Material stoßen, Passwörter knacken und in den Untiefen privater Fotos wühlen.

Unser Auftrag bleibt dabei sehr wage. Unsere Vorgesetzte gibt uns zwar Anweisungen und erste Infos zum Straftatbestand, doch auf Richtigkeit können wir diese nicht Überprüfen. Arbeiten wir möglicherweise doch für die falsche Seite? Es werden Morde geschehen und die Verantwortung dafür muss irgendjemand tragen.

Das Töten wird in so viele Kleinstteile aufgedröselt, dass die Verantwortung jedoch beinahe durch dieses Netz hindurch fällt. Schuldig ist der, der den Auftrag zur Auffindung des Gesuchten gab. Wer ihn ausfindig gemacht und einige Informationen weitergegeben und andere zrückgehalten hat ist auch schuldig. Schuldig ist der der den Schießbefehl gab und schuldig ist der, der den Abzug gedrückt hat.

Fazit

Orwell bringt uns in eine zwiegespaltene Lage. Wir wollen weiterkommen, unserer Chefin imponieren und einen guten Job machen – Ignorance is Strength. Zur gleichen Zeit bleibt doch immer der Zweifel, ob man hier das richtige tut, nur weil man von der Regierung angestellt ist. Mit diesem Gedankengang trifft Osmotic den Nerv der Zeit. Und es tut weh. Unser erster Job bei Orwell erscheint jedoch noch recht einfach. Wer am Ende einfach alles Mögliche zusammenträgt, wird den Schuldigen in jedem Fall finden. Die gedankiche Arbeit liegt hier eher in der Überlegung, ob man das wirklich möchte.

Mutiges Gameplay muss honoriert werden und Osmotic hat mit seiner Orwell Serie Revolutionäres vorgestellt. Natürlich ist ein Spiel, dass aus Lesen und nalysieren besteht, nicht jedermanns Sache. Doch wer der Meinung ist, dass Spiele politischer und kritischer werden sollten, der ist bei Orwell: Ignorance is Strength gut aufgehoben.

Der erste der wohl fünf Teile ist noch bis 8. März spielbar, dann erscheint der zweite und erzählt die Geschichte eurer Karriere im Orwell Programm weiter. Wenn man alle Materialien durchlesen möchte, braucht man für die erste Episode ungefähr zwei Stunden. Im Angebot kostet Orwell: Ignorance is Strength momentan 8,99 Euro auf Steam. Die observierten Personen werden sich in den nächsten Episoden wohl noch vielfach verstricken und ihr könnt ihnen auf den Fersen bleiben. Doch soll man nur stur Befehle befolgen?