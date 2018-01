Remothered: Tormented Fathers 7 Remothered: Tormented Fathers 7.0/10

















Pros Stimmige Atmosphäre

Genialer Soundtrack

Spannende Story Cons Charaktere bewegen sich etwas steif

Lichter gedimmt und Kopfhörer auf! Mit Remothered: Tormented Fathers wird es so richtig schön gruselig. Wie uns das neue Horrorspiel gefallen hat, erfahrt ihr im folgenden Artikel.

Ein altes Herrenhaus, ein paar verrückte Charaktere, eine hilflose Protagonistin. Das sind zwar alles zugegebenermaßen keine bahnbrechenden Neuerungen, dafür aber schon seit etlichen Jahren Standardzutaten für die meisten Vertreter des Horror-Genres.

Auch Remothered: Tormented Fathers hält sich an das Rezept. Heraus kommt ein Horrorspiel, welches gleichermaßen verstörend, wie gruselig ist.

Remothered: Tormented Fathers – Auf der Suche nach Celeste

In Remothered: Tormented Fathers schlüpft ihr in die Rolle von Rosemary Reed und begebt euch auf die Suche nach dem verschwundenen Mädchen Celeste. Eure Ermittlungen führen euch dabei zum Herrenhaus der Feltons. Begrüßt werdet ihr hier von der wortkargen Haushälterin Gloria, die zunächst versucht, euch abzuwimmeln.

Dank einer kleinen Notlüge lässt sie euch letztlich trotzdem in Haus und führt euch zu Dr. Felton dem Adoptivvater des vermissten Mädchens. Dieser durchschaut eure Lügen jedoch und erkennt eure wahren Absichten. Damit war es das dann auch mit der Gastfreundschaft. Noch bevor ihr richtig losgelegt habt, landet ihr auch schon wieder auf der Straße. Zum Glück lässt sich Rosemary aber nicht so leicht abschütteln. Ihr entschließt euch daher, bei Nacht im Herrenhaus einzubrechen und auf eigene Faust nach Hinweisen zu Celestes Verbleib zu suchen.

Wie sich jedoch schnell herausstellt, ist Dr. Felton nicht so gebrechlich, wie er vorgibt. Und definitiv auch nicht mehr ganz bei Verstand. Ehe ihr euch verseht seid ihr im Herrenhaus gefangen und müsst versuchen zu entkommen. Jedoch nicht, ohne vorher das Geheimnis um Celeste zu lüften.

Remothered: Tormented Fathers – Ein ungemütliches Versteckspiel

Remothered: Tormented Fathers setzt auf die klassische Hide-and-Seek Mechanik aus der 3rd-Person-Perspektive. Während ihr also nach Hinweisen zu dem verschwundenen Mädchen sucht, werdet ihr zunächst nur von Dr. Felton durch sein Herrenhaus gejagt. Dabei stehen euch diverse Hilfsmittel zu eurer Verteidigung zur Verfügung.

So könnt ihr beispielsweise zerbrechliche Objekte werfen, um den Gegner in eine bestimmte Richtung zu lenken. Solltet Ihr trotzdem erwischt werden, könnt ihr den Angreifer mit diversen spitzen Gegenständen in einem QuickTime-Event angreifen. Besiegen könnt ihr eure Verfolger jedoch nicht. Im späteren Verlauf des Spiels kommen zudem noch weitere Gefahren zu dem spärlich bekleideten Dr. Felton hinzu.

Euer wichtigster Verbündeter und gleichzeitig euer schlimmster Feind ist jedoch der Sound. Eure Verfolger machen keinen großen Hehl daraus, dass sie euch jagen und summen dabei des Öfteren fröhlich vor sich hin oder führen Selbstgespräche. Anhand der Geräuschkulisse könnt ihr also erahnen, wo sich die Feinde gerade befinden. Gleichzeitig kann ein von euch verursachtes Geräusch die Aufmerksamkeit schneller auf euch lenken, als euch lieb sein dürfte. Sobald ihr gejagt werdet heißt es dann wieder verstecken und abwarten. Dafür stehen euch wie in den meisten Spielen dieser Art im ganzen Haus Schränke, Sitzbänke und ähnliches als Verstecke parat.

Remothered: Tormented Fathers – Gruseln bei Kerzenlicht

Das größte Problem der meisten Horrorspiele ist es, eine vernünftige Atmosphäre aufzubauen. Für die Entwickler von Remothered: Tormented Fathers war es daher ein enormer Glücksfall, Komponistin Nobuka Toda für sich gewinnen zu können. Diese hat unter anderem an den Soundtracks der Halo- und der Metal Gear-Reihe mitgearbeitet. Für eine angemessen musikalische Begleitung ist also schonmal gesorgt. Rosemarys Hilflosigkeit in Kombination mit dem düster gehaltenen Setting tut zudem ihr Übriges, um stets ein beklemmendes Gefühl beim Spieler zu verursachen.

Auch grafisch kann sich Remothered: Tormented Fathers durchaus sehen lassen. Zwar bewegt sich das Spiel nicht auf demselben Niveau, wie die aktuellen Blockbuster-Titel, dank Unreal Engine 4 macht das Spiel aber dennoch einiges her. Lediglich die etwas hölzernen Bewegungen der Charaktere stören die ansonsten gelungene Atmosphäre des Spiels.

Fazit

Remothered: Tormented Fathers ist ein gelungenes Hide-and-Seek Horrorspiel. Die Atmosphäre ist stimmig und besonders der Soundtrack aus der Feder von Nobuka Toda weiß zu überzeugen. Lediglich die etwas hölzernen Bewegungen der Charaktere stören etwas. Remothered: Tormented Fathers soll jedoch nur der Auftakt einer Trilogie sein. Wohin sich die Reihe noch entwickelt, bleibt abzuwarten.