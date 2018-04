5 Shroud of the Avatar: Forsaken Virtues 5.0 /10

















Pros Buytoplay-Game

Freies Characterbuild ohne Klasseneinschränkung

Spannende Story

Offene Welt Cons Viele Bugs

Veraltete Grafik

Nervige Hintergrundmusik

Mit Shroud of the Avatar: Forsaken Virtues hat Portalarium Inc. einen MMORPG-Nachfolger von Ultima Online ins Leben gerufen, welches sich lange Zeit in der Early-Access-Phase befand und nun nach langem Warten für alle Spieler zugänglich ist.

Die Story bietet sich wie folgt; man findet sich als geistige Manifestation aus dem Jenseits beschworen in einem Wald wieder. Dort wird man schon von Arabella erwartet, da man für eine besondere Aufgabe zurückgeholt wurde. Man kreiert seinen Charakter – leider hat man hier bislang nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten – und beantwortet einige Fragen für das Orakel und schon hat man sein Schicksal gewählt.

Shroud of the Avatar: Forsaken Virtues – Fähigkeiten erfordern Erfahrung und Geschick

In Shroud of the Avatar: Forsaken Virtues existiert kein festes Klassensystem, weshalb man seinen Schwerpunkt auf verschiedene Skills willkürlich legen kann. Für mich persönlich stellt dies eine besondere Herausforderung dar, da man schon Erfahrung aus dem MMORPG-Bereich mitbringen muss, um einen ordentlichen Skilltree schaffen zu können.

Die Skills legt man für den Kampfmodus in einem Hotbar an, wie man es aus WoW oder ähnlichen Spielen kennt. So bleibt es in jedem Fall übersichtlich, gerade wenn man sich im PvP-Modus gegen andere Spieler auslassen möchte und seine Kräfte unter Beweis stellen will.

Ingame kann man sich auch massig Unterstützung durch Gilden oder Gruppen holen, theoretisch.

Shroud of the Avatar: Forsaken Virtues – Leere Open World

Denn die Wirklichkeit sieht es leider so aus, dass nicht allzu viele Spieler online sind. Es gibt durchaus einige aktive Gilden, jedoch merkt man gerade beim Questen in den Anfangsgebieten, dass man nicht so schnell eine Gruppe zum Grinden findet. Dabei bietet das Grinden einen essentiellen Teil des Spiels um voranzukommen.

Auch das Crafting spielt eine wichtige Rolle. Über Trainer kann man seine Fähigkeiten Gegenstände herzustellen ausbauen. Die besten Ausrüstungs- und Housing-Gegenstände im Spiel sind nur so erhältlich. Auch Gegenstände, die man im Spiel findet kann man darüber verfeinern.

Apropos Housing; Natürlich ist das längst keine Neuheit mehr, sich ein Haus ingame anzuschaffen, jedoch ist in Shroud of the Avatar: Forsaken Virtues von einem normalen Reihenhaus bis hin zur Burg alles drin um sich niederzulassen. Davon träumt doch jeder Adelsspieler.

Shroud of the Avatar: Forsaken Virtues – Veralterte Grafik mit Luft nach oben

Die Loading Screens sehen ordentlich und vielversprechend aus, was man von der eigentlichen Grafik des Spiels nicht unbedingt behaupten kann. Sie wirkt veraltet im Gegensatz zu anderen MMORPGs. Dennoch weckt die retro Grafik nostalgische Gefühle in einem und man wird schnell von der Story eingeholt.

Das Spiel wurde leider noch nicht komplett übersetzt, weshalb große Teile noch auf Englisch erscheinen. Dementsprechend sollte man der Sprache mächtig sein um tatsächlich auf dem Laufenden zu bleiben.

Ein riesiger Vorteil des Spiels ist, dass es ein Buytoplay-Game ist. Kein lästiger Cash Shop, jedoch gibt es auch kein Auktionshaus – Der Handel wird direkt über andere Spieler oder Händler getätigt. So will wohl der Entwickler das Gleichgewicht unter den Spieler erhalten.

Wer generell nicht vom Multiplayer-Modus überzeugt ist, wird hier dennoch fündig. Im Offline-Modus kann man die ganze Story im Alleingang durchspielen. Jedoch spielt sich das Spiel auch offline wie ein MMO.

Fazit

Obwohl viele negative Kritiken über Shroud of the Avatar: Forsaken Virtues in den Foren kursieren, bietet das Spiel viel Abwechslung durch eine tiefgehende Story und ein strukturiertes Gameplay. Dennoch sind die aktuellen 39,99 € etwas abschreckend im Hinblick auf die gebotene Grafik. Wer jedoch von der Nostalgie angetan ist und bereits Fan der UO-Reihe ist, der sollte nicht enttäuscht werden.

Nichtsdestotrotz arbeiten die Entwickler eifrig daran das Spiel weiter auszubauen und zu verbessern. So sieht man, dass innerhalb kürzester Zeit viele Questbugs durch umfangreiche Patches schon behoben wurden, sodass man gespannt bleiben kann, was sich in Zukunft noch im Spiel tun wird.