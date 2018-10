0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Mit Space Hulk: Tactics vom Entwicklerstudio Cyanide und Publisher Focus Home Interactive ist ein weiteres rundenbasiertes Brettspiel erschienen, dass auf dem Warhammer 40.000 Universum basiert. Ihr befindet euch in riesigen, verlassenen Raumschiffwracks, in denen Space Marines sich im Kampf gegen die außerirdischen Genestealer befinden. In den nachfolgenden Zeilen erfahrt ihr, ob mich das Gameplay von Space Hulk: Tactics überzeugen konnte und das Spielprinzip eine Langzeitmotivation bieten kann. Letzteres ist aus meiner Sicht vor allem für Einsteiger interessant zu wissen.

Space Hulk: Tactics – Spannendes Spielprinzip

Im Spielmenü von Space Hulk: Tactics steht euch eine Kampagne zur Auswahl, in der ihr eure strategischen Künste gegen die KI beweisen müsst. Dabei könnt ihr jeweils eine Einzelspieler-Kampagne auf Seiten der Space Marines oder der Genestealer bestreiten. Weiterhin habt ihr eine Online-Spielmodi im PvP-Multiplayer-Stil zur Auswahl und könnt dort gegen andere Spieler antreten. Außerdem bietet Space Hulk: Tactics einen Karten-Editor. Hier könnt ihr eure Kreativität bei der Konstruktion eigener Level freien Lauf lassen.

Für Space Hulk: Tactics haben die Entwickler ihren Fokus vor allem auf ein abwechslungsreiches Gameplay gelegt. Dies ist durch das Kartensystem ersichtlich, wodurch jeder eurer Züge variantenreiche, taktische Möglichkeiten bietet. Generell sollen sich die Spielszenarien aus Sicht der Entwickler nicht wiederholen, damit Spieler langfristig Freude am Spiel haben.

Das Spielprinzip lässt sich in wenigen Worten zusammenfassen. Es gibt zwei Fraktionen, die sich in den gigantischen Raumschiffswracks gegenüberstehen: Die Space Marines und die Genestealer. Beide Seiten können pro Runde abhängig von ihren Aktionspunkten ihre Spielzüge ausführen. Dabei bewegen sie ihre Kämpfer oder führen Angriffe aus.

Als Spieler muss man nicht nur auf die Bewegung und Positionierung seiner Truppen achten, sondern sich auch mit dem Kartensystem des Spiels beschäftigen. Das Kartensystem bietet noch variantenreichere Spielzüge an, da man seine eigenen Truppen im Kampf stärken und sogar mit Spezialattacken ausrüsten kann.

Auf diese Weise gestaltet sich Space Hulk: Tactics ideal für Spieler, die ein Spiel mit taktischer Spieltiefe suchen. Nicht nur aus taktischer Sicht bietet Space Hulk: Tactics variantenreiche Optionen an. Durch den Einbau eines Customization-Systems hat jeder Spieler die Möglichkeit seine Spielfiguren nach eigenem Belieben zu gestalten. Zudem stehen euch unterschiedliche Waffen und umfangreiche Items zur Verfügung, um auch optisch einen guten Eindruck auf dem Spielfeld zu hinterlassen.

Space Hulk: Tactics – Ihr müsst euch für eine Seite entscheiden

Auf der Seite der Space Marines stehen vier Chapters zur Auswahl. Darunter zählen die Blood Angels, Dark Angels, Space Wolves und Ultramarines. In der Kampagne schlüpft ihr bei den Space Marines in die Rolle der Blood Angels und müsst die Fabrikwelt Gorgonum vor Forsaken Doom retten. Dabei handelt es sich um einen riesigen Space Hulk. Alle anderen Space Marine-Chapters sind ausschließlich in der Online-Modi verfügbar.

Die Space Marines sind in der Lage mehrere Ziele zu erreichen. Grund dafür sind ihre Waffen, die für den Kampf aus der Ferne sehr gut geeignet sind. Beispielsweise könnt ihr mit Plasmakanonen eure Fernangriffe auf die Genestealer ausführen. Im Gegensatz dazu haben die Genestealer einen anderen, aber dafür entscheidenden Vorteil: Sie sind den Space Marines zahlenmäßig überlegen.

Interessant ist, dass ihr in Space Hulk: Tactics bei der Trupp-Zusammensetzung auch die Genestealer-Seite steuern könnt. Die Genestealer haben vier verschiedene Skins, wobei diese sich inhaltlich nicht sonderlich groß unterscheiden. Zudem habt ihr bei den Genestealer vier Spezialtypen zur Auswahl, wie zum Beispiel den Wald-Gamestealer.

In Space Hulk: Tactics befindet ihr euch auf einem Spielbrett, in dem ihr euch von Ort zu Ort über angegebene Punkte zieht. An den Punkten könnt ihr neue Objekte freischalten oder müsst bestimmte Entscheidungen treffen. Auf der Karte wird eine kommende Bedrohung anhand eines roten Balkens angezeigt, der sich nach und nach auffüllen kann. Sobald der Balken gefüllt ist müsst ihr euch auf einen zusätzlichen Angriff einstellen. Eine gute Maßnahme gegen zusätzliche Angriffe ist der Einbau von überzähligen Space Marines. Ihr stellt sie auf der Karte ab, womit ihr den Angriffen ausweichen könnt.

Insgesamt stellen die Kämpfe keine große Herausforderung dar. Ebenso frustrierend ist, dass die geringe Anzahl an Missionstypen und Karten für eine eintönige Spielweise sorgen. So gestalten sich die Kämpfe langfristig ziemlich langweilig.

Space Hulk: Tactics – Ich gewinne immer!

Die Kämpfe finden mit einem durchdachten Regelwerk statt. Space Hulk: Tactics bietet eine Ego-Perspektive an, die ich euch jedoch nicht empfehlen kann. Während eines Kampfs wechselt die Ego-Perspektive nämlich nicht auf euren angegriffenen Space Marine, wodurch die Nutzung dieser Kameraperspektive mehr oder weniger nutzlos wirkt.

Dagegen gefällt mir die Taktiksicht, in der sich die Spielumgebung grau färbt. Hierdurch werden Türen, Konsolen oder Abwehrtürme farblich markiert. Außerdem machen sich ihre Verbindungen zueinander bemerkbar. Somit ist ersichtlich, welche Konsolen eine bestimmte Tür freischalten kann. Grundsätzlich steuert ihr eure Space Marines unter Verbrauch von Aktionspunkten. Dabei müsst ihr jeden einzelnen Space Marine einzeln auswählen. Dies gilt auch dann, wenn ihr eine Karte einsetzt, um beispielsweise einen eurer Space Marines zu verbessern.

Ziemlich ärgerlich ist es, wenn ihr ihr euch vor mehreren Zielen befindet. Aufgrund der hohen Anzahl von Zielen kann es vorkommen, dass ihr bei euren Angriffen nicht euren Gegner, sondern die Tür neben ihm trifft. Die Bedienung mit dem PS4-Controller gestaltete sich aus meiner Sicht somit zu umständlich.

Nach Kampagnen-Siegen erhaltet ihr eine Belohnung und die Story wird mit englischen Sprachdialogen weitergeführt. In Space Hulk: Tactics bestimmt ihr selbst, ob ihr den Kampf gewinnt oder verliert. Zwar könnt ihr euch über das Hauptmenü für eine schwerere Partie entscheiden, wodurch ihr beispielsweise auf mehr Genestealer trifft, dennoch hält sich der Schwierigkeitsgrad auch hier in Grenzen. Schließlich führen die Genestealer auch in zahlenmäßiger Überlegenheit dieselben Angriffe aus wie zuvor.

Wenn ihr einen Kampf verliert gibt es 30 Ressourcenpunkte als Strafe. Für jeden Sieg bekommt ihr wiederum 200 Ressourcenpunkte. Um an Ressourcenpunkte zu gelangen, müsst ihr also nicht unbedingt ein Kampf gewinnen. Außerdem sind auf der Spielkarte an mehreren Orten eine Vielzahl an Ressourcenpunkten zu ergattern. Man stellt also fest, dass der Schwierigkeitsgrad in Space Hulk: Tactics nicht sonderlich hoch anzusetzen ist.

Space Hulk: Tactics – Die Suche nach der Langzeitmotivation

Für großen Spielspaß sorgt die Aufrüstung der eigenen Terminatoren. Es gibt dazu drei Kategorien bei denen man sich teilweise neue Waffen freischalten kann. Bei den Modulen gibt es permanente Boni. Die Karten nehmen in Space Hulk: Tactics eine sehr große Rolle ein.

Sie dienen nicht nur dazu, dass sie euch pro Runde mit Aktionspunkten versorgen. Mit den Karten könnt ihr nämlich auch Sonderfähigkeiten, wie zum Beispiel bessere Nahkampffähigkeiten freischalten. Ebenso könnt ihr durch den Einsatz einer Karte euren gesamten Trupp mit zwei Extra-Aktionspunkten ausstatten. Dadurch können sie in einem Spielzug mehrere Aktionen ausführen.

Im Verlauf des Spiels gewinnt man neue Charaktere, wie zum Beispiel den psychisch begabten Lexicanum Hagios, der auch seine eigenen Karten mitbringt. Ihr müsst die Karten jedoch im Verlauf des Spiels überwiegend freischalten. Dafür steht er in den Kämpfen stets auf eurer Seite. Deshalb solltet ihr bei eurer Truppenzusammensetzung nicht nur auf die Klasse der Charaktere achten, sondern auch darauf welche freigeschalteten Karten sie euch schon zur Verfügung stellen. Auf diese Weise erhaltet ihr automatisch auch mehr Bonus-Aktionspunkte.

Eingangs habe ich bereits erwähnt, dass ihr eure eigene Truppe individuell anpassen könnt. Es stehen euch dabei fünf verschiedene Einheitentypen für jede Fraktion sowie zwölf Waffenarten für Terminators zur Verfügung. Die Entwickler möchten den Spielern somit die Möglichkeit geben der eigenen Trupe eine persönliche Marke zu geben.

Ihr könnt nicht nur die Farben eurer Kämpfer der jeweiligen Fraktionen verändern, sondern sie auch mit mehreren kosmetischen Gegenständen ausstatten. Positiverweise sind wie beim Kartensystem die kosmetischen Gegenstände nicht an Mikrotransaktionen geknüpft. Sie sind seit der Veröffentlichung für alle Spieler verfügbar. Interessanterweise besitzen alle vier Orden der Space Marines mehrere einzigartige Karten und Anpassungsoptionen.

Space Hulk: Tactics – Macht euch einen eigenen Namen

Der beste Ort um das eigene taktische Vermögen unter Beweis zu stellen ist der Multiplayermodus. Hier stürzt ihr euch in die Schlacht und müsst euch entweder gegen Terminatoren oder Genestealer beweisen, die eure Kontrahenten steuern. Zuvor müsst ihr euch im Multiplayermodus für eine der vier Orden entscheiden. Beispielsweise könnt ihr wie in der Kampagne die Blood Angels auswählen oder aber ihr entscheidet euch für die Space Wolves, den Ultramarines oder den Dark Angels, die ausschließlich im Multiplayermodus verfügbar sind. Damit ihr stets einen Überblick über eure eigenen Leistungen habt, könnt ihr im Ranglisten-Modus eine Bestenliste bestaunen. Diese zeigt euch unter anderem, wie ihr euch im weltweiten Vergleich schlägt.

Im Karteneditor könnt ihr eure eigene Kreativität ins Spiel einbauen und euer eigenes Level kreieren. Selbstverständlich könnt ihr auf dieser Karte dann auch gegen andere Spieler spielen. Außerdem ermöglicht der Karteneditor Spielern ihre eigenen Gefechtskarten in drei verschiedenen Umgebungen zu entwerfen:Imperial, Eldar und Orkvon. Alle drei verfügen über mehrere Sets an Bodenteilen. Zu den benutzerfreundlichen Features gehört, dass ihr eure Karten schnell und einfach aus der Egoperspektive testen könnt. So erlebt ihr die Atmosphäre, die ihr selber erschaffen habt. Besonders das Teilen von Karten aus der Community wird Spieler freuen, da sie offiziell im Spielclient unterstützt wird.