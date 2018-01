8 Subnautica 8.0/10

















Pros Faszinierende, abwechslungsreiche Unterwasserwelt

Crafting und Spannung gleichermaßen gegeben Cons Teils unschöne Texturen

Umständliches Bau-Tool

Nach vier Jahren im Early Acces ist Subnautica, das Indipendent Survival-Game aus dem Hause Unknown Worlds Entertainment, endlich da. Das Spiel hat seit 2014 eine beachtliche Fan-Base aufgebaut und sich während dessen immer weiter entwickelt. Wir haben uns die Vollversion für den PC einmal angesehen. Die Early Acces Version ist bereits seit 2016 für Xbox One verfügbar. Die Playstation 4 wird wohl folgen.

Subnautica- Science-Fiction-Abenteuer am Meeresgrund

Die Geschichte von Subnautica ist schnell erzählt. Wir befinden uns im 23. Jahrhundert und die Menschheit beginnt, fremde Planeten zu besiedeln. Wir befinden uns an Bord eines solchen Kolonisierungsschiffs, der Aurora. Auf unerklärliche Weise verunglückt das Raumschiff auf dem Planeten 4546B, der hauptsächlich mit Wasser bedeckt ist. Als einziger Überlebender finden wir uns in einer Rettungskapsel wieder, die mit dem Nötigsten ausgestattet ist. Der Überlebenskampf auf dem fremden Planeten beginnt.

Also ab auf Tauchstation: Es gilt eine fremde Unterwasserfauna zu erkunden! In der First-Person-Perspektive haben wir die nähere Umgebung schnell abgegrast. Pilze, Eier und Schrott füllen unser Inventar und bisher wissen wir noch nicht so richtig, was wir damit anfangen sollen. Schon müssen wir wieder auftauchen. Schnell wird uns klar – wir brauchen bessere Ausrüstung: Eine Sauerstoffflasche, Taucherflossen und Werkzeuge müssen uns weiter bringen.

Subnautica- Craftler oder Entdecker?

In einem Baumenü sind die Baupläne verschiedener Kategorien aufgelistet. Mehrstufig müssen wir Grundmaterialien aufbereiten, um wieder neue Kleinstteile höherer Werkzeuge zu produzieren. Dieses Prinzip ist aus anderen Survival-Spielen wohl bekannt und funktioniert ungemein gut. Wer, wie ich, auch in neueren Far Cry-Titeln oder Skyrim eh nur rumgelaufen ist, um Ausrüstungsteile zu erbeuten und sich bis auf den kleinen Finger sorgsam auszustatten, wird in Subnautica Stunde um Stunde verbringen können.

Der Motor der Erkundungstour ist denkbar simpel: Wir wollen mehr von der Umwelt sehen um neue Ressourcen zu erbeuten, dafür brauchen wir bessere Ausstattungen. In der neuen Umgebung finden wir weitere Baupläne für Gegenstände die uns ihrerseits weiter helfen. Das ist erst einmal schön und gut, doch wir wollen ja nicht nur Fischchen bestaunen und überleben, sondern gut leben! Eine Chance auf Rettung gibt es nicht. Wir sind hier und wir sind mutterseelenallein. Also machen wir es uns doch so nett wie möglich.

Durch Baupläne, die in Wracks und Basen versteckt sind, können wir unser eigenes Unterwasserdomizil bauen. Dies ist mit unzähligen Räumen, Geräten und Deko auszustatten, die mehr oder weniger nützlich sind. Wer schon in Minecraft gern Tage in den Bau der perfekten Behausung gesteckt hat, wird sich in Subnautica gut aufgehoben fühlen. Da die Formen vorgegeben sind, ist die Gestaltung natürlich limitiert, aber man wird immer wieder mit neuen Unterwasserelementen überrascht. Wer möchte nicht sein eigenes U-Boot mit Andockstation im Haus?

Subnautica- Der zwingende Tod?

Ich schätze den zwingenden Survival-Aspekt in Subnautica eher marginal ein. Anders gesagt: Überleben ist kein Problem, solange man nicht die wirklich interessanten Regionen erkunden will. Man muss nicht nach den tiefsten Wracks tauchen oder in ein Gebiet riesiger Alien-Haie vordringen. Wie wir unseren Aufenthalt gestalten wollen, steht völlig frei. Das HUD zeigt uns stets einen Überblick über Sauerstoff, Gesundheit, Hunger und Durst an. Hunger und Durst können durch Fische, die zu Hunderten zu finden sind, gestillt werden. Sauerstoff befindet sich im Zweifel an der Oberfläche.

Wer aber darüber hinaus gehen möchte, der muss sich warm anziehen. Mehr als einmal wird einem der Sauerstoff knapp werden, wenn man aus einem gesunkenen Schiffsteil nicht mehr heraus findet. Auch begegnet man in der Ruhe der Unterwasserwelt immer wieder neuen bizarren Kreaturen, die ohne Vorwarnung aus der Tiefe auftauchen. Diese teilen im Zweifel mächtigen Schaden aus, doch lassen bei schnellem Rückzug meist von uns ab. Also bei Gefahr: Flossen in die Hand und die Wunden verarzten.

Eine Möglichkeit zu töten gibt es erst im fortgeschrittenen Spielverlauf. Das kann stören. Versucht man doch möglichst schnell Massen an Gegenständen aufzunehmen, um endlich sein Unterwasserschloss auszubauen. Immer wieder wird man aufgescheucht. Man muss sich umsehen und auf der Hut sein. Die Nacht verbringt man besser nicht am tiefsten Grund. Willst du also in aller Ruhe eine Sandburg bauen, fahr lieber mit der ganzen Familie an die Ostsee. In Subnautica wird einem nichts geschenkt und gerade das macht die Faszination aus. Wir sollen nicht töten, wir sollen entdecken.

Subnautica- Suchtpotential nicht ausgeschlossen

Ab einer gewissen Ausbaustufe sind manche Rohstoffe und Baufragmente knapp und schwer zu finden. „Diesen einen Stein, ich brauche ihn für dieses verdammte Teil, damit ich endlich meine blöde Fischzucht fertig bekomme!“ Irgendwo zwischen Frustration und Wut sieht man sich weiter suchen, weiter bauen, weiter fahren, weiter flüchten. Ich habe bisher nur einen Bruchteil der Umgebung gesehen und erst 15 Stunden gespielt. Doch laut einiger Fans, kann man 250 Stunden am Meeresgrund verbringen und immer noch nicht alle Geheimnisse aufgespürt haben.

Subnautica erklärt sich selbst nicht zu viel. Kein Tutorial – ohne Schwimmflügel auf die 50 Meter-Bahn. Hier ist Erkundungswille gefragt! Wer nun gänzlich die Orientierung verloren hat, kann sich im Subnautica-Wiki helfen lassen. Die Community hat in den vier Jahren eine beachtliche Menge an detaillierten Informationen zusammengetragen. Eine Karte der Umgebung ist besonders hilfreich, kommt das Spiel doch ohne Minimap aus.

Eine deutsche Soundausgabe gibt es nicht. Da aber sowieso alle unsere Mitmenschen das Zeitliche gesegnet haben, kommt es auch nicht zu ausgedehnten Plaudereien. Unser Computer versorgt uns (zuweilen schwarzhumorig) von Zeit zu Zeit mit Informationen über die Umgebung und einige Rohstoffe. Diese Passagen sind untertitelt.

Subnautica- Optisch nicht von dieser Welt?

Optisch kommt Subnautica eher mäßig glänzend daher. Natürlich erwartet man von einem Indipendent Game nicht die gleiche bildgewaltige Ausgefeiltheit wie die großer Titel. Aber matschige Texturen, hakeliges stufenweises Nachladen der Umgebung und Kantenflimmern sind unschön anzusehen. Doch der Einfallsreichtum ist in jeder Alge einer neuen Unterwasserregion spürbar. Außerdem stoßen wir auf Höhlen einer kultivierten, mystischen Alienzivilisation. Was es wohl damit auf sich hat? Mehr als einmal geht einem das Herz auf, wenn man sieht, wie schön, aber auch unfassbar gruselig dieser Planet ist.

Technisch läuft Subnautica weitestgehend flüssig, doch die Steuerung des Bau-Tools unserer Basis erweist sich als arg fummelig. Im dreidimensionalen Raum kann man jedes Element überall platzieren. Wenn man während des Schwimmens ewig den richtigen Blickwinkel sucht, um lediglich einen Durchgang an einer Kammer zu platzieren, strengt das an. Ich hätte mir eine intelligentere Unterstützung im Tool gewünscht. Auch sonst bleiben einige kleine Hänger und Glitches nicht aus, sind aber zu verschmerzen, da sie den Spielverlauf nicht nachhaltig beeinträchtigen.

Fazit

Im Vorfeld wurde Subnautica als „Unterwasser-Minecraft“ bezeichnet. Dem möchte ich entschieden widersprechen. Einerseits, weil Subnautica gestaltend limitiert ist, aber andererseits, weil es an anderer Stelle mehr bietet. An jedem Ort spürt man die Geschichte der Region. Die Umgebungen verändern sich von einem Schlingpflanzenwald in ein Lapyrinth aus riesigen Pilzen bis hin zu leuchtenden, giftigen Algenarmen in der Tiefe. Riesige Ungeheur scheuchen einen immer wieder aus dem entspannten Crafting-Modus und gerade deshalb, ist Subnautica nicht nur Survival- und nicht nur Aufbau-Spiel. Es ist ein unendliches Abenteuer.