Fazit

Wargame 1942 bietet ein klassisches Browserspiel im Flair des zweiten Weltkriegs an. Die Kombination aus Aufbau- und Strategiespiel macht es dabei umso attraktiver. Fans der alten Schule oder Strategieliebhaber dürften hiermit also einige Stunden verbringen. Selbst ich habe mich ein bisschen in die alte Zeit versetzt gefühlt, wo ich Aufbauspiele zuhauf gespielt habe.