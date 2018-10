0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Die französischen Entwickler von Kylotonn Racing Games haben mit V-Rally 4 die bei Fans beliebte Rallye-Reihe fortgesetzt. Zahlreiche Fans haben sich auf das Comeback der Rallye-Serie gefreut. Entscheidend für Rennspiel-Fans dürfte sein, ob V-Rally 4 eindrucksvolle Verbesserungen und eine langanhaltende Spielmotivation bietet. Im Test habe ich eine große Überraschung machen dürfen. In den nachfolgenden Zeilen erfahrt ihr das und vieles mehr.

V-Rally 4 – Abwechslungsreich und Qualitativ

Die WRC-Reihe, die von Kylotonn Racing Games seit WRC 5 entwickelt wird, hatten es in den letzten Jahren enorm Schwer. Grund dafür ist bis heute vor allem die Dirt-Reihe von Codemasters, die sich unter den Rennspiel-Fans sehr beliebt ist. Gleichzeitig bedeutet das jedoch nicht, dass V-Rally 4 ein schlechtes Spiel sein muss.

Gerade in den letzten Ablegern haben die Entwickler von Klylotonn Racing Games bewiesen, dass die V-Rally-Reihe großes bieten kann. Im Fokus steht bei V-Rally 4 ein abwechslungsreich aufgebautes Spiel. Mit fünf Disziplinen und zahlreichen Rennoptionen möchten die Entwickler sich von der Konkurrenz absetzen.

Die Spieler sollen durch die Menge an Optionen und Disziplinen ein abwechslungsreiches Gameplay geboten bekommen. Schließlich müsst ihr in jeder Disziplin euch auf neue Strecken und anderen Rennbedingungen sowie Regeln einstellen. In einer Hinsicht zieht V-Rally 4 gegenüber der Konkurrenz den kürzeren Strohhalm und das sind die Lizenzen. Vergeblich sucht man nach den offiziellen Strecken der aktuellen WRC-Saison. Dadurch kann V-Rally 4 nicht so authentisch wirken. Ein Trostpflaster: Ihr könnt euch auf bis zu 22 Strecken und 51 lizensierte Autos freuen. Zudem brilliert V-Rally 4 mit einem umfangreichen Karrieremodus, mit dem die Entwickler den Spielspaß deutlich ankurbeln möchten.

V-Rally 4 – Entwickler setzen auf den Karrieremodus

Zu einem Rennspiel gehört meiner Meinung nach immer ein umfangreicher Karrieremodus dazu. In V-Rally 4 könnte man den Karrieremodus auch als „Werde zur Legende“-Modus umschreiben. Eure Karriere startet ihr als brutaler Anfänger und müsst ihr euch mit Mühe einen Platz in den oberen Rennklassen verdienen. Genauso ist es auch mit euren Fahrzeugen, die zu Beginn in vielerlei Hinsicht noch zur Mittel- beziehungsweise Unterklasse gehören. Die gute Nachricht ist, dass ihr in folge von Upgrades eure Fahrzeuge verbessern könnt.

Nicht nur optisch machen eure Fahrzeuge anschließend eine gute Figur, sondern auch auf der Rennstrecke.

Gleichzeitig verbessert ihr auch eure Leistung und euer Fahrverhalten. Der Karrieremodus stellt eindrucksvoll dar, wie der Alltag eines Rennfahrers aussehen kann. Abseits der Rennstrecke müsst ihr euch um die Rekrutierung neuer Teammitglieder kümmern. Eure Auswahl ist entscheidend dafür, wie die Reparatur eurer Fahrzeuge vonstattengeht.

Außerdem seid ihr für die Bezahlung der Crew-Mitglieder verantwortlich, wodurch ihr eure Auswahl auch aus finanzieller Hinsicht treffen müsst. Diese kaufmännischen Aspekte wirken sich dahingehend aus, dass man jede Entscheidung gut überlegen muss. Je nachdem wie ihr euch strategisch einstellt müsst ihr entscheiden, ob ihr größeren Wert auf die Instandhaltung oder die Verbesserung eures Fahrzeugs legt. Gute Techniker erfordern für die Instandhaltung aber auch einen hohen finanziellen Aufwand.

Über eine Kartenübersicht navigiert ihr von Event zu Event, was aus meiner Sicht die Atmosphäre des Spiels ein wenig trübt. Der Karrieremodus verleiht in dieser Hinsicht zu keiner Zeit das Gefühl, dass man gerade dabei ist zu einer Rennlegende zu werden. Kurios finde ich zudem, dass der Schwierigkeitsgrad von Event zu Event völlig unterschiedlich ist. Selbst zu Beginn der Karriere kann es passieren, dass ihr in einem Event auf deutlich stärkere Gegner trifft. Sie besitzen deutlich bessere Fahrzeuge und das meist auch einer höheren Klasse, wodurch ihr schon vor dem eigentlichen Rennen unterlegen seid. Zu jedem Event zeigt euch eine Sterne-Wertung mehr oder weniger an, wie schwer sich das Rennen gestalten soll. Unabhängig von der Sterne-Wertung konnte ich kein eindeutiges Muster beim Schwierigkeitsgrad erkennen.

V-Rally 4 – Arcade oder Simulation?

Was mir an V-Rally 4 sehr gut gefällt ist, dass man als blutiger Anfänger zu Beginn direkt mit den wichtigsten Basics, wie der Steuerung und dem Handling eines Fahrzeugs konfrontiert. Zudem findet V-Rally 4 heraus, welcher Schwierigkeitsgrad für einen Spieler geeignet ist, wodurch vor allem Anfänger sich nicht sofort überschätzen sollen.

Während der Einstieg mir ziemlich gut gefällt war die Ernüchterung bei der ersten Testfahrt groß. Ich hatte nahezu kaum Kontrolle über mein Fahrzeug und selbst bei geraden Strecken erwies sich das Halten der Balance als ziemlich anstrengend. Im Nachhinein stellte ich jedoch fest, dass sich das Fahrzeughandling beziehungsweise Steuerung von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich ausfällt.

Bei einigen Fahrzeugen stellte ich eine stabilere Kontrolle fest und selbst bei Kurven behielt mein Fahrzeug noch Oberwasser. Dennoch sehe ich hinsichtlich des Fahrverhaltens der Fahrzeuge noch Verbesserungsbedarf. Vor allen Dingen sollten die Entwickler an der viel zu überdrehten Übersteuerung der Fahrzeuge arbeiten.

Das Fahrzeughandling ist aus meiner Sicht realistisch gestaltet, da sich jedes Fahrzeug unterschiedlich fahren lässt und vor allem die Wetterbedingungen einen direkten Einfluss auf das Fahrverhalten und damit euren Erfolg haben. Grundsätzlich könnte man V-Rally 4 aus diesen Gründen zu einer Rennsimulation zählen. Leider findet V-Rally 4 hier keinen passenden Mittelpunkt, da man auf einigen Rennstrecken mit bestimmten Fahrzeugen fast gar keine Kontrolle über das Geschehen hat.

Neben dem Karrieremodus könnt ihr euer Können im Zeitfahren oder bei schnellen Events unter Beweis stellen. Besonders motivierend: Eure Leistungen werden in einer Rangliste online festgehalten, wodurch ihr eure Leistungen mit Spielern aus aller Welt vergleichen könnt.

V-Rally 4 – Höherer Spielspaß durch Multiplayer-Modi?

In V-Rally 4 sorgen nicht nur die unterschiedlichen Fahrzeuge und Wetterbedingungen für gute Laune, sondern auch die Vielseitigkeit bei den einzelnen Strecken, die sich nicht nur von der jeweiligen Renndisziplin unterscheiden. Auch kontinentale Unterschiede machen sich deutlich. Die Entwickler von Kylotonn Racing Games stellen beim Streckendesign eindrucksvoll dar, wie man die Strecken hinsichtlich des Kontinents voneinander unterscheiden lässt.

Der Einbau eines Multiplayer-Modus ist eine gute Entscheidung und führt zu einer abwechslungsreicheren Spielgestaltung. Hier stehen euch Woche für Woche neue Events zur Verfügung, die unterschiedlich aufgebaut sind. Bei der Online-Spielmodi habe ich in meinem Test keine Verbindungsabbrüche oder sonstige Probleme feststellen können.

Zwar punktet V-Rally 4 mit abwechslungsreichen Streckendesign und schönen Lichteffekten. Dennoch wirkt die gesamte Grafik noch ausbaufähig. DIe Texturen sind oftmals verwaschen. Vor allem ist das bei der Streckenumgebung zu sehen. Auch bei der grafischen Darstellung der Fahrzeuge sehe ich noch Luft nach oben. Im nächsten Ableger sollten die Entwickler ihren Fokus auch auf optische Darstellung legen, da man hier sehr viel Boden im Vergleich zur Konkurrenz verliert.

Für die kommenden Updates würde ich mir persönlich wünschen, dass man an den Bildrucklern beziehungsweise den Performanceproblemen arbeitet. Ziemlich verwunderlich ist auch, dass V-Rally 4 nur eine Bildwiederholrate von 30 FPS bietet. Gerade bei Rennspielen, in denen die Kontrolle eines Fahrzeugs in Kurven wichtig ist, sollten 60 FPS unbedingt vorhanden ist. Generell wundere ich mich, weshalb die Entwickler dagegen mehr auf den Spielsound geachtet haben. Die Kulisse mit den Motoren- und Reifengeräuschen sorgen für einen hohen Realismus.