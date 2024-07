rapoo VT0Pro (Hardware) Test

Die rapoo VT0Pro Gaming Maus ist ein hochmodernes Peripheriegerät, das speziell für anspruchsvolle Gamer entwickelt wurde. Mit einem Preis von rund 89 Euro gehört sie zu den mittelpreisigen Modellen auf dem Markt, verspricht jedoch eine Vielzahl von Funktionen und eine herausragende Leistung. Die Maus bietet sowohl einen kabellosen als auch einen kabelgebundenen Modus, eine beeindruckende Polling-Rate von bis zu 8000 Hz und einen hochpräzisen Sensor mit bis zu 26.000 DPI. In diesem Review werden wir die verschiedenen Aspekte der rapoo VT0Pro beleuchten, um zu verstehen, ob sie den hohen Erwartungen gerecht wird und ob sich der Kauf hier überhaupt lohnt.

rapoo VT0Pro – Gaming Maus ohne viel Schnickschnack

Mit schicken Bildern und wenig Aufmerksamkeit hat die Firma rapoo eine neue Maus auf den Markt gebracht, die wir für euch testen durften. Die Produktseite, als auch die Bilder, die es an wenigen Stellen zu sehen gibt, zeigen sich dennoch überaus spektakulär, aber irgendwoher kennen wir dieses Abbild doch. Genau, da hat nämlich ein namhafter Hersteller namens Logitech bereits die gleiche Idee gehabt, mit der MX Master 3S. Fast schon identisch sehen die Mäuse aus und von den Werten tut sich da auch nicht viel, bis auf die versprochenen DPI. Wir schauen uns die VT0Pro mal genauer an und finden heraus, wer die Nase vorn hat.

Das Unboxing und die erste Nutzung waren entsprechend simpel gehalten. Kurz den Dongle aus der Maus geholt, eingesteckt, Maus angeschaltet und los geht es schon. Der Treiber installiert sich von selbst, aber die Gaming-Software nicht und diese ist durchaus versteckt, was uns durchaus komisch erscheint. Nötig ist diese nicht unbedingt, aber wer die Tasten anpassen und die DPI genau einstellen möchte, wird hierauf wohl nicht verzichten können. Wir kommen aber gleich nochmal auf die Software zurück.

Denn zuerst schauen wir uns allgemein die Maus in Aktion an. Im ersten Moment wirkt sie nämlich wie eine gewöhnliche Büromaus, die auch nicht signifikant weniger als eine wiegt, mit 107 Gramm. Zudem gibt es hier auch eine Stütze für den Daumen und ein Mausrad, welches für seitliches Scrollen benötigt wird. Ersteres haben wir auch bei unserer Logitech G502 X PLUS, was wir nicht missen wollen. Letzteres hingegen ist durchaus ein Feature, welches nicht jeder Gamer benötigt. In MMO’s ist das durchaus praktisch, aber da wären eventuell auch mehr Tasten angebracht.

Dadurch wirkt die Maus nicht wirklich wie eine reine Gaming Maus, aber auch nicht wie eine Büromaus, da sie sehr anpassbar ist und auch deutlich schneller als eine normale Maus ist. Dafür sorgen die 26.000 DPI und eine Polling-Rate von bis zu 8000 Hz. Somit könnt ihr schnell von Bürotätigkeiten auf einen Shooter umsteigen, ohne die Maus dafür wechseln zu müssen. Das kann für einige durchaus interessant sein. Wir haben uns das mal auch bei Valorant angeschaut und hatten durchaus eine gemütliche Zeit beim Zocken, da diese Maus stark nach einer Mischung aus zwei Welten aussieht.

Qualitativ fühlt sich die Maus zwar durchaus hochwertig an, aber an der Stelle hat Logitech einfach die Nase vorn in Relation zum Preis. Da ist die Frage, warum diese Maus nicht günstiger ist, um der Konkurrenz die Stirn zu bieten. Zwar sind hier mehr „Gaming-Features“ eingebaut, dennoch ist nicht jeder ein FPS-Spieler.

rapoo VT0Pro – Gallerie

rapoo VT0Pro – Ergonomisches Design, mit Luft nach oben

Aber um noch einmal auf das ergonomische Design zurückzukommen. Die Maus ist in einer Komfortausführung (Größe L) erhältlich und wurde entwickelt, um auch bei langen Gaming-Sessions bequem in der Hand zu liegen. Die Form der Maus passt sich gut an die Handfläche an und bietet eine angenehme Unterstützung für die Finger. Wir haben mit der Maus über mehrere Wochen zuerst acht Stunden gearbeitet und daraufhin gezockt und unsere Hand hatte immer noch keine Müdigkeitserscheinungen.

Hierbei müssen wir euch aber auch sagen, dass euch kein extra Schnickschnack erwartet. Ihr habt also kein RGB oder sonstiges. Schlichtweg noch die Option eure Tasten per rapoo Software einzustellen und Makros zu hinterlegen.

Kommen wir zu guter Letzt zur Konnektivität. Die Konnektivität ist ein weiterer Bereich, in dem die rapoo VT0Pro glänzt. Die Maus unterstützt sowohl einen kabellosen 2,4-GHz-Modus als auch einen kabelgebundenen Modus. Dies ermöglicht eine flexible Nutzung und stellt sicher, dass die Maus in verschiedenen Spielsituationen optimal funktioniert. Die kabellose Verbindung bietet eine stabile und verzögerungsfreie Leistung, während der kabelgebundene Modus zusätzliche Sicherheit und Stabilität bietet. Bluetooth hat diese Maus leider nicht, dennoch würde es vermutlich einhergehen mit einem Leistungsverfall.

Ein weiteres bemerkenswertes Feature der rapoo VT0Pro ist die lange Akkulaufzeit. Die Maus ist mit einem wiederaufladbaren Lithium-Akku ausgestattet, der nach vollständiger Aufladung bis zu 160 Stunden durchhält. Dies ist besonders beeindruckend, da viele kabellose Gaming-Mäuse eine deutlich kürzere Akkulaufzeit bieten. Außerdem gibt es auch ein Wireless-Ladepad, welches wir leider für den Test nicht zur Verfügung hatten. Dennoch sorgt das Pad quasi dafür, dass die Maus euch beim Zocken nie leer geht.

rapoo VT0Pro – FAQ