Inazuma Eleven: Helden der Siegesstraße (PC) Test

Inazuma Eleven: Helden der Siegesstraße ist der neueste Titel der beliebten Fußball-RPG-Reihe von Level-5 und erschien am 13. November 2025 weltweit für PC (Steam), Nintendo Switch/2, PlayStation 4/5 sowie Xbox Series X/S. Im Gegensatz zu reinen Fußball-Simulationen verbindet dieser Titel Elemente aus Sportspiel, Rollenspiel, Sammel- und Team-Management zu einem ungewöhnlich großen Paket und das mit einer Story, die 25 Jahre nach dem Original spielt und viele bekannte Figuren und Spielsysteme in einem frischen Setting wieder aufgreift.

Inazuma Eleven: Helden der Siegesstraße – Endlich ist es soweit

Inazuma Eleven: Helden der Siegesstraße zeigt bereits nach wenigen Spielstunden, dass Level-5 hier nicht einfach nur einen weiteren Ableger veröffentlicht hat, sondern den Versuch unternimmt, die Serie inhaltlich wie spielerisch neu zu definieren, ohne ihre Wurzeln zu verleugnen. Anders als frühere Teile steht nicht mehr ausschließlich der klassische Underdog-Aufstieg im Vordergrund, sondern der bewusste Aufbau eines Teams, das sich aus sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten, Spielstilen und Motivationen zusammensetzt.

Die Story spielt rund 25 Jahre nach den Ereignissen der Originalserie und führt mit Destin Billows einen Protagonisten ein, der selbst kein Ausnahmetalent auf dem Spielfeld ist. Stattdessen übernimmt er die Rolle des Teamgründers und Strategen, der Menschen zusammenbringt und sie über gemeinsame Ziele formt. Dieser Perspektivwechsel wirkt überraschend erfrischend, weil der Fokus stärker auf Beziehungen, Teamdynamik und Entwicklung liegt, statt ausschließlich auf sportlicher Leistung. Gespräche, Entscheidungen und Nebenhandlungen tragen spürbar zur Atmosphäre bei und verleihen der Geschichte mehr Gewicht als in vielen früheren Serienteilen.

Das Herzstück bleibt natürlich der Fußball, allerdings präsentiert sich das Gameplay deutlich komplexer als bei einem klassischen Sportspiel. Auf dem Feld verbindet Helden der Siegesstraße taktische Positionierung mit spektakulären Spezialtechniken, die Fans der Anime-Vorlage sofort wiedererkennen. Jeder Spieler besitzt individuelle Fähigkeiten, Elemente und Rollen, die nicht nur visuell, sondern auch spielmechanisch relevant sind. Ein Match entscheidet sich daher selten allein durch schnelle Reaktionen, sondern durch kluge Vorbereitung, Teamzusammenstellung und das richtige Timing für Spezialaktionen.

Inazuma Eleven: Helden der Siegesstraße – Galerie

Inazuma Eleven: Helden der Siegesstraße – Mehr als nur Fußball

Abseits des Spielfelds entfaltet das Spiel seine volle RPG-Stärke. Du rekrutierst Spieler, trainierst sie, verbesserst ihre Werte und schaltest neue Techniken frei. Besonders beeindruckend ist der schiere Umfang. Mit über 5000 spielbaren Charakteren aus der gesamten Seriengeschichte eröffnet sich eine enorme strategische Tiefe. Die Zusammenstellung eines Teams fühlt sich dadurch fast wie ein Sammelkartenspiel an, bei dem Synergien, Elemente und Rollen perfekt aufeinander abgestimmt werden müssen.

Was uns wirklich erstaunt hat, ist der Umfang an Spielmodi. Neben dem umfangreichen Story-Modus bietet der Chronicle-Modus die Möglichkeit, legendäre Matches aus früheren Inazuma-Eleven-Teilen erneut zu erleben. Ergänzt wird das Ganze durch Online-Funktionen, Wettbewerbe und soziale Elemente, die für Langzeitmotivation sorgen. Besonders Fans der Reihe dürften hier viele nostalgische Momente erleben, ohne dass sich das Spiel altbacken anfühlt.

Technisch macht die PC-Version einen sehr stabilen Eindruck. Dass wir zum testen das Spiel etwas später erhalten haben, zahlt sich spürbar aus. Die Version läuft fehlerfrei, Ladezeiten sind angenehm kurz, und auch längere Spielsitzungen blieben frei von Abstürzen oder störenden Bugs. Die Performance ist stabil, Controller-Support funktioniert zuverlässig, und selbst auf höheren Auflösungen wirkt die Präsentation sauber und flüssig. Optisch setzt das Spiel konsequent auf seinen Anime-Look, der farbenfroh, klar und stilistisch geschlossen daherkommt. Das Spiel ist zwar kein Grafikfeuerwerk, aber absolut passend zur Marke.

Allerdings bringt der enorme Umfang auch eine gewisse Einstiegshürde mit sich. Neue Spieler könnten sich anfangs von den vielen Systemen, Menüs und Mechaniken erschlagen fühlen. Tutorials erklären zwar die Grundlagen, doch erst nach mehreren Stunden entfaltet sich das Zusammenspiel aller Systeme wirklich verständlich. Wer sich jedoch darauf einlässt, wird mit einem der tiefgründigsten Fußball-RPGs der letzten Jahre belohnt.

Inazuma Eleven: Helden der Siegesstraße – Trailer

Inazuma Eleven: Helden der Siegesstraße – Häufig gestellte Fragen (FAQ)