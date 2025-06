April Grove (PC) Test

April Grove ist ein wunderschöner Indie-Titel, welcher gerade für den PC erschienen ist. Das Spiel verspricht eine entspannte, gemütliche Erfahrung in einer pixeligen Waldwelt, in der ihr als frisch gebackener Holzfäller die Geheimnisse eines zauberhaften Waldes erkundet und dabei ganz im eigenen Tempo vorankommt. Doch was genau macht April Grove aus? Wie fühlt sich das Gameplay an? Und für wen ist dieses Spiel geeignet? Im folgenden Review werfen wir einen ausführlichen Blick auf April Grove und beleuchten sowohl Stärken als auch mögliche Schwächen.

April Groove – Holzhacken in Zelda Optik

Die Welt von April Grove ist geprägt von einer friedlichen, naturverbundenen Stimmung. Dabei erinnert die pixelige Grafik an Klassiker der SNES-Ära und schafft eine nostalgische, zugleich moderne Optik. Die Atmosphäre ist ruhig und einladend, ohne Zeitdruck oder gefährliche Gegner. Stattdessen steht das Erkunden, Sammeln und Interagieren mit der Umwelt im Vordergrund.



Das Spiel erinnert an andere Indie-Titel wie Stardew Valley, setzt aber einen eigenen Fokus auf das Leben als Holzfäller und das Erkunden einer magischen Waldwelt. Im Gegensatz zur Farmarbeit und Dorfleben setzt, steht bei April Grove die Verbindung zur Natur und das Sammeln von Holz im Vordergrund. Dazu gehören das Sammeln von seltenen Gegenständen, das Entdecken von Geheimnissen und das Erfüllen von kleinen Herausforderungen, die mit Belohnungen verbunden sind. Des Weiteren verzichtet das Spiel bewusst auf Zeitlimits oder Bestrafungen, was eine entspannte Spielerfahrung ermöglicht.



Zu Beginn des Spiels habt ihr die Möglichkeit, zwischen einem männlichen und einem weiblichen Charakter zu wählen. Über die Zeit lässt sich das Spielerlebnis mit eurem Charakter durch verschiedene Items wie Talismane und Axttypen anpassen. Diese Individualisierungsmöglichkeiten erlauben es, den eigenen Spielstil zu finden und das Erlebnis zu personalisieren. Außerdem gibt es eine kleine Auswahl an verschiedenfarbiger Kleidung.

April Grove – Galerie

April Grove – Entspanntes Waldleben

Ein essenzieller Punkt ist, dass der Wald sich durch eine göttliche Macht sehr schnell regeneriert. Dementsprechend braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, dass die Ressourcen des Waldes eines Tages erschöpft sind. Dies unterstützt das entspannte Gameplay und vermeidet Frustration. Im Gegensatz zu anderen Spielen, in denen das Abholzen von Bäumen zu Problemen führen kann, sorgt April Grove dafür, dass die Natur immer wieder neu erstrahlt.



Passend dazu ist die Musik ruhig und melodisch, perfekt abgestimmt auf die entspannte Atmosphäre des Spiels. Entsprechend tragen auch die Soundeffekte subtil zur Immersion bei.

Jeder Bewohner des Waldes hat eine eigene Persönlichkeit und kleine Geschichten, die durch Gespräche und Aufgaben entdeckt werden können. Es gibt keine dramatische Hauptstory, sondern kleinere Erzählungen.



Das Charakterdesign ist mit Liebe und Detail gestaltet, wenn auch nicht sehr tiefgreifend. Entsprechend warnen wir euch hier vor, dass das Spiel zwar sehr entspannend ist, es kann jedoch für manchen repetitiv und eintönig wirken. Bei einem Preis von aktuell 3 Euro ist es dennoch einen Besuch wert. Nur dürft ihr am Ende nicht das nächste Stardew Valley erwarten.



Besonders positiv fällt auf, dass April Grove auch auf schwächeren Systemen gut läuft und keine technischen Probleme bereitet. Die Steuerung ist dabei sehr simpel gehalten, wie ihr es vermutlich aus alten RPGs kennt. Die Pixelgrafik ist technisch wenig anspruchsvoll, was für kurze Ladezeiten und stabile Performance sorgt. Das Spiel ist ausschließlich mit Tastatur und Controller spielbar. Zusätzlich ist das Spiel Steamdeck kompatibel, was für extra Komfort sorgt.

Somit können wir nach zahlreichen Stunden im April Grove bestätigen, dass das Spiel in eine ruhige, fantasievolle Welt mit zahlreichen keinen Überraschungen einlädt. Auch wenn es nicht perfekt, tiefgründig oder abwechslungsreich ist, bietet das Spiel einen gewissen Charme, der immer wieder zum Spielen einlädt.

April Grove – Trailer

April Grove – Häufig gestellte Fragen (FAQ)