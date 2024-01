Das be quiet! Dark Power 13 ist ein Netzteil, das speziell für anspruchsvolle PC-Setups konzipiert wurde. In der Welt der PC-Hardware ist dieser Teil nämlich oft ein unterschätztes, aber entscheidendes Element, das die Stabilität und Effizienz des gesamten Systems maßgeblich beeinflusst. Der Dark Power 13 beeindruckt, nicht nur durch seine Leistung, sondern auch durch seine Verarbeitung und seine Zuverlässigkeit. In diesem Review werden wir die technischen Spezifikationen, das Design, die Leistungsfähigkeit und die Benutzererfahrung dieses Netzteils eingehend betrachten.

be quiet! Dark Power 13 – Premiumqualität für jeden Gaming-PC

Allgemein ist be quiet! für seine großartige Qualität bekannt und besonders bei Netzteilen ist das ein wichtiger Aspekt. Denn wenn es mal knallt, können durchaus einige Komponenten betroffen sein. Die Dark Power Reihe ist entsprechend schon seit längerem für seine Zuverlässigkeit bekannt und kann sich daher anderen Netzteilen auf dem Markt abheben.

Wie in unserem Fall, mit einer Leistung von 850 Watt und einer 80 PLUS Platinum-Zertifizierung garantiert das Netzteil nicht nur ausreichend Power für anspruchsvolle Gaming-PCs, sondern auch eine beeindruckende Energieeffizienz. Dies bedeutet weniger Stromverbrauch und geringere Wärmeentwicklung, was besonders bei langen Gaming-Sessions wichtig ist. Am Ende des Artikels verraten wir euch auch noch mehr zur Effizienz von Netzteilen und dessen Zertifizierungen, also dran bleiben lohnt sich.

Wie ihr unserer Galerie entnehmen könnt, ist selbst die Bauqualität des Dark Power 13 ist bemerkenswert. Das Netzteil ist robust gebaut und verfügt über hochwertige Komponenten, die eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit gewährleisten. Entsprechend fühlt sich auch die Verpackung und alle Kabel, die mitgeliefert sind nach einem Premiumprodukt an.

Das Design des be quiet! Dark Power 13 ist sowohl ästhetisch ansprechend als auch funktional. Obwohl sich einige vermutlich RGB wünschen würden, finden wir, dass das schlichte mit schwarzem Finish hier am besten passt. Vor allem, da RGB sowieso schlecht sichtbar ist an dieser Stelle. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass die Kabel modular sind und mit hochwertigen Sleeves umhüllt sind. Somit sind sie nicht nur optisch ansprechend, sondern bieten auch eine ausgezeichnete Flexibilität bei der Kabelverwaltung. Dies ermöglicht einen sauberen und organisierten Aufbau im Inneren des PC-Gehäuses.

Ein weiteres herausragendes Merkmal des Dark Power 13 ist sein nahezu geräuschloser Betrieb. Dank des SilentWings 3 Lüfters, der für seine leise Leistung bekannt ist, bleibt das Netzteil auch unter Last flüsterleise. Dies ist besonders für Spieler wichtig, die Wert auf eine ruhige Spielumgebung legen. In unserem Fall kombiniert mit dem Shadow Base 800 FX Gehäuse, könnten wir glücklicher nicht sein.

In der Praxis überzeugt der Dark Power 13 mit seiner stabilen und zuverlässigen Leistung, was für von Hochleistungs-Komponenten unerlässlich ist. Selbst bei anspruchsvollen Anwendungen und Spielen, die die Hardware bis an ihre Grenzen treiben, hält das Netzteil stand und sorgt für eine ununterbrochene Stromversorgung. Entsprechend hat sich be quiet! auch einen Namen gemacht, der für diese Qualität spricht. Schließlich möchte keiner, dass seine 800 € Grafikkarte, wegen eines schlechten Netzteiles verabschiedet.

Entsprechend war unser Erlebnis mit diesem Netzteil durchweg positiv. Die einfache Installation und das modulare Kabelsystem erleichtern den Aufbau. Das Netzteil unterstützt auch die neuesten Anschlüsse wie ATX 3.0, was es zu einer zukunftssicheren Option für Gamer macht, die ihre Systeme aufrüsten möchten. Jedoch empfiehlt es sich vorher etwas in die Thematik einzulesen und die Verkablung entsprechend euren Anforderungen anzupassen.

be quiet! Dark Power 13 – Galerie

be quiet! Dark Power 13 – Sicher für die Zukunft

Der Dark Power 13 zeichnet sich durch seine hohe Kompatibilität und Vielseitigkeit aus, was es zu einer exzellenten Wahl für verschiedenste PC-Builds macht. Egal ob es sich um ein High-End-Gaming-Setup oder um eine Workstation für anspruchsvolle Anwendungen handelt, der Dark Power 13 bietet die notwendige Leistung und Stabilität.

Ausschließlich bei kompakteren PC-Builds kann es durchaus schwierig werden, obwohl wir an dieser Stelle auch ein modulares Netzteil empfehlen. Diese erlauben es euch selbst zu entscheiden, welche Kabel angeschlossen werden, die bei günstigeren Modulen fest angeschlossen sind.

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Dark Power 13 ist seine Energieeffizienz. Mit der 80 PLUS Platinum-Zertifizierung arbeitet das Netzteil nicht nur effizient, sondern trägt auch dazu bei, den Energieverbrauch und die Stromkosten zu senken. Diese Effizienz ist besonders bei langen Gaming-Sessions und für Anwender, die Wert auf Nachhaltigkeit legen, von Bedeutung. Die Reduzierung der Wärmeentwicklung trägt ebenfalls zur Langlebigkeit der PC-Komponenten bei und fördert einen umweltfreundlicheren Betrieb.

Bei der Bewertung des Preis-Leistungs-Verhältnisses des Dark Power 13 mit 850W stellt man fest, dass es sich um eine Investition in die Zukunft des Gaming-Setups handelt. Zwar liegt der Preis höher als bei einigen anderen Netzteilen auf dem Markt, doch die Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit rechtfertigen diesen Preis. Für Gamer, die eine langfristige, effiziente und leistungsstarke Stromversorgungslösung suchen, bietet der Dark Power 13 einen erheblichen Wert.

be quiet! Dark Power 13 – Wichtige Tipps zu Netzteilen

Zu aller erst, bevor ihr eine neue PSU kauft, solltet ihr euch bewusst sein, wie viel Strom euer bestehendes oder neues System benötigen wird. In einem Beispiel Setup gehen wir von 800W aus. Entsprechend begebt ihr euch auf die Suche nach einem Netzteil, was wirklich schwierig sein kann, da der Markt zahlreiche Optionen bietet und diese mit verschiedenen Zertifikaten voll gekleistert sind. Diese reichen von 80 PLUS bis hin zum 80 PLUS Titanium.

Um etwas Licht ins Dunkle zu bringen, erklären wir euch entsprechend, was es damit auf sich hat. Denn je besser es zertifiziert ist, desto weniger habt ihr Verlust des Stroms. Bei dem Dark Power 13 z. B. haben wir ein 80 Plus Titanium Zertifikat, welches eine Effizienz bis zu 95,2 % hat. Das heißt, nur 4,8 % der Stromleistung gehen bei optimaler Last verloren.

Damit ist aber nicht gemeint, dass ihr bei 800 W 4,8 % Stromverlust habt in Relation zu einem 80 PLUS (80 % Effizienz) Netzteil. Diese Werte werden normalerweise nämlich bei einer 50 % Auslastung des Netzteils erreicht, wo euer PC sich normalerweise befinden sollte. Daher ist es wichtig, dass ihr euer Setup gut optimiert, um entsprechende Netzteile auch ausreizen zu können, wenn ihr schließlich schon mehr zahlt.

Abgesehen davon empfehlen wir euch auch den Aufbau von Netzteilen anzusehen, ob diese z. B. Modular, Semi-Modular oder nicht Modular sind. Das Dark Power 13 in diesem Fall ist Modular, da ihr wirklich alle Kabel selbst anstecken und wählen könnt. Semi entsprechend unterstützt dies nur bei gewissen Anschlüssen und bei letzterem habt ihr eigentlich gar keine Wahl. Für ein sauberes Design empfehlen wir daher ein modulares Netzteil mit einer entsprechenden Zertifizierung, um wirklich das meiste aus eurem System zu machen.

be quiet! Dark Power 13 – Produktpräsentation

be quiet! Dark Power 13 – FAQ