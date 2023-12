PowerA Wireless Controller (Switch) Test

Der PowerA Wireless Controller für die Nintendo Switch ist ein Drittanbieter-Controller, der verspricht, eine kostengünstige Alternative zu den offiziellen Nintendo Switch Pro Controllern zu bieten. In diesem umfassenden Review werden wir die verschiedenen Aspekte des Controllers untersuchen, von Design und Funktionalität bis hin zu Leistung und Zuverlässigkeit. Obwohl der Controller bei der Community auf gemischte Reaktionen gestoßen ist, werden wir sowohl die positiven Eigenschaften als auch die kritisierten Aspekte detailliert betrachten.

PowerA Wireless Controller – Mit Bowser ist alles cooler!

Der PowerA Wireless Controller präsentiert sich in einem ästhetisch ansprechenden Design, das in verschiedenen Farben und Themen erhältlich ist. Seine ergonomische Form ähnelt dem Nintendo Pro Controller, was für einen hohen Komfort bei langen Gaming-Sessions sorgt. Die Verarbeitung des Controllers wirkt solide, auch wenn er leichter als der offizielle Pro Controller ist. Dies könnte bei einigen Spielern den Eindruck von geringerer Qualität erwecken.

Qualitativ ist dieser definitiv nicht schlecht, dennoch empfinden wir hier wie beim PowerA Enhanced Wired Controller das Ganze mit gemischten Gefühlen. Einerseits können wir so deutlich länger zocken, andererseits ist ein bisschen mehr Gewicht auch nicht schlecht und lässt es einerseits doch etwas hochwertiger wirken.

In Bezug auf die Funktionalität bietet der PowerA Controller alle grundlegenden Funktionen, die man von einem modernen Gamepad erwartet. Dies beinhaltet präzise Joysticks und reaktionsschnelle Tasten. Ein Nachteil, der von vielen Nutzern sowie von uns hervorgehoben wurde, ist das Fehlen eines eingebauten Akkus. Der Controller benötigt stattdessen AA-Batterien, was im Vergleich zu anderen kabellosen Controllern als Rückschritt angesehen wird und zu zusätzlichen Langzeitkosten führt. Zudem könnt ihr, falls ihr mal keine AA-Batterien habt, nicht auf einen Wired-Modus wechseln, was wirklich unpraktisch ist.

Die Verbindung des PowerA Controllers mit der Switch ist meist unkompliziert und stabil. Die Reichweite ist für normale Wohnzimmer ausreichend, obwohl einige Nutzer Verbindungsabbrüche und Latenzprobleme berichtet haben. Diese Probleme können besonders in Spielen, die schnelle Reaktionen erfordern, frustrierend sein und die Spielerfahrung negativ beeinflussen. Wir hatten diese Probleme zum Glück nicht und haben einige Runde Mario Kart als auch einige Stunden Pokémon ohne Probleme gespielt.

PowerA Wireless Controller – Galerie

PowerA Wireless Controller – Eine gute Alternative?

Ein entscheidender Faktor für jeden Controller ist seine Haltbarkeit. Der PowerA Wireless Controller ist definitiv grundsolide und zuverlässig. Außerdem fühlt dieser sich deutlich hochwertiger an, als viele günstige Alternative, die z. B. auf Temu verkauft werden oder als No Name Marken im Laden verkauft werden.

Der Controller bietet einige Zusatzfunktionen, wie programmierbare Tasten auf der Rückseite, die bei bestimmten Spielen einen Vorteil bieten können. Diese Anpassungsmöglichkeiten sind ein deutlicher Pluspunkt, insbesondere für Spieler, die ihre Steuerung gerne personalisieren. Jedoch fehlen dem PowerA Controller einige Features, die im offiziellen Pro Controller zu finden sind, wie z. B. NFC für Amiibo-Unterstützung, HD-Rumble und ein Gyrosensor für Bewegungssteuerung, was von einigen Nutzern als signifikante Einschränkung angesehen wird.

In Bezug auf das Preis-Leistungs-Verhältnis bietet der PowerA Wireless Controller eine günstigere Alternative zum teureren Nintendo Pro Controller. Dies macht ihn attraktiv für Spieler, die ein begrenztes Budget haben und einen Wireless Controller mit Nintendo Design wollen. Allerdings sollten potenzielle Käufer die langfristigen Kosten für den Kauf von AA-Batterien sowie das Risiko, dass der Controller mal ausgeht in Betracht ziehen. Für manche mag die Investition in einen offiziellen Controller langfristig sinnvoller sein.

Der PowerA Wireless Controller für die Nintendo Switch ist ein Produkt mit sowohl Licht- als auch Schattenseiten. Er bietet eine kostengünstige Alternative zu Nintendos eigenen Pro Controllern, jedoch mit einigen Kompromissen in Bezug auf Features und Zuverlässigkeit.

Zwar hat diese Variante durch die Nintendo Lizenz ein tolles Design, aber uns persönlich stört es sehr keine kabelgebundene Möglichkeit zu haben. Für Leute, die dies auch stört, gibt es die Enhanced Wireless Variante, die zwar keine tollen Nintendo Charaktere darauf verewigt hat, aber zumindest diese Nachteile angeht.

Abgesehen gibt es für nur 5 € mehr den 8BitDo Ultimate Controller mit Dongle, Ladestation und Kompatibilität für PC und co., was natürlich eine krasse Kampfansage ist. Zwar hat dieser auch nur die Optionen Schwarz oder Weiß, kommt aber mit einem deutlich größeren Gesamtpaket mit.

Aber um dieser Sache nachzugehen, haben wir auch den FUSION Pro von PowerA getestet und glaubt uns, das sind Welten. Dieser Controller ist einfach nur ein Traum. Mehr dazu, findet ihr in unserem umfangreichen Review hier.

PowerA Enhanced Wireless Controller (Switch) – Features