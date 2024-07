ASRock B650E Steel Legend WiFi (Hardware) Test

Das ASRock B650E Steel Legend WiFi Mainboard ist ein hochmodernes Motherboard, das speziell für Gamer und PC-Enthusiasten entwickelt wurde. Mit einem Preis von rund 260 € gehört es zu den hochpreisigen Modellen auf dem Markt, verspricht eine Vielzahl von Funktionen und eine herausragende Leistung. Das Mainboard unterstützt die neuesten AMD Ryzen 7000, 8000 und 9000 Series Prozessoren und bietet fortschrittliche Features wie PCIe 5.0, DDR5-Speicher und WiFi 6E. In diesem Review werden wir die verschiedenen Aspekte des ASRock B650E Steel Legend WiFi beleuchten, um zu verstehen, ob es den hohen Erwartungen gerecht wird und ob der Kauf eines solchen Mainboards sich lohnt.

ASRock B650E Steel Legend WiFi – Starkes Mainboard für jeden Gamer

Bevor wir in die Details des Mainboards einsteigen, verraten wir euch erstmal unseren aktuellen PC-Build, in den wir das Mainboard eingebaut haben. Vorab sei gesagt, dass das Mainboard sich hervorragend für Gehäuse in Schwarz, als auch Weiß eignet. In unserem Fall ist es ein schwarzes be quiet! Shadowbase 800FX, da dieses Mainboard aber beide Farben ausgeglichen verteilt hat, eignet es sich exzellent für beide Arten von Builds!

Hier findet ihr unsere aktuellen Spezifikationen:

CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D

Mainboard: ASRock B650E Steel Legend WiFi

GPU: NVIDIA RTX 4070S Founders Edition

RAM: G.Skill 32 GB DDR5-6000 (2x 16 GB)

PSU: be quiet! Dark Power 13 850W

AiO: be quiet! PURE LOOP 2 FX (360MM)

Case: be quiet! Shadowbase 800FX

Wie bereits erwähnt ist das Design des Mainboards etwas ganz Besonderes, mit dem grauen und weißen Tarnmuster, das sich durch die gesamte Platine zieht. Entsprechend bietet die RGB-Beleuchtung an den Seiten und am Logo einen modernen und stilvollen Look, der sehr gut in das Muster passt. Die Beleuchtung kann zudem über die ASRock Polychrome RGB-Software, als auch anderer RGB-Software wie Open-RGB oder SignalRGB angepasst werden, was zusätzliche Personalisierungsmöglichkeiten bietet.

Es kann aber nicht nur das Design was, sondern auch die Kühlung des ASRock B650E Steel Legend WiFi. Das Mainboard verfügt nämlich über große Aluminium-Kühlkörper, die für eine effiziente Wärmeableitung sorgen. Die Kühlkörper sind entsprechend ordentlich segmentiert, und obwohl keine Heatpipes oder aktive Kühlung vorhanden sind, bleibt das Mainboard auch unter Volllast relativ kühl. Das Gleiche gilt auch für unsere M.2 NVMe SSDs, von denen wir drei verbaut haben, um unsere alte System SSD und HDDs in den Ruhestand zu schicken.

Diese Thematik dürfte aber nicht nur für Neulinge in dem Bereich sein, sondern auch Nutzer, die ihre Systeme übertakten möchten, da eine effektive Kühlung die Stabilität und Leistung verbessert.

Dementsprechend fiel uns der Wechsel von einem B450 Mainboard auf das B650E entsprechend leicht. Nachdem alles eingebaut, eingerichtet und alle Treiber aktualisiert waren, konnte der Spaß auch losgehen.

ASRock B650E Steel Legend WiFi – Viel Platz für viele Möglichkeiten

Die Leistung des ASRock B650E Steel Legend WiFi Mainboards ist merklich beeindruckend und stellt einen signifikanten Fortschritt gegenüber anderer Hardware dar. Das Mainboard basiert auf dem AMD B650E Chipsatz und unterstützt die neuesten AM5 Ryzen CPU’s der 9000, 8000, als auch 7000er-Reihe.

An der Stelle fragt ihr euch vermutlich, warum ihr denn knapp 100 € mehr in ein Mainboard investieren solltet, wenn auch andere AM5-Boards auf dem Markt vorhanden sind. In diesem Fall heißt nämlich mehr ist mehr. Ihr habt nicht nur die neuesten Anschlüsse, sondern auch zukunftssichere von USB 3.2, WiFi 6E mit Antennen am Mainboard für einen besseren Empfang, Unterstützung von PCIe 5.0, USB-C-Anschlüsse, Kapazität von bis zu 128 GB RAM mit bis zu 6400 MHz und wie bereits genannt viele M.2-Anschlüsse. All das zusammen und sogar einiges mehr bietet dieses Mainboard euch, was es aktuell nicht nur zu einem Top-Modell macht, sondern auch zu einem Zukunftssicheren, damit ihr hier in den nächsten Jahren nicht nachlegen müsst.

Damit steht HD, QHD, als auch 4K Gaming nichts im Wege, solange ihr natürlich auch da die entsprechende Hardware kauft. Wie es aber scheint, wird AMD da bereits bald nachlegen mit der 9000er-Reihe, was ein starkes Mainboard somit auch umso attraktiver machen wird.

Zudem haben wir auch im ersten Moment gedacht, dass wir das alles nicht unbedingt brauchen, aber unsere Meinung hat sich schnell geändert. Da wir viel Peripherie besitzen, als auch gerne mal den PC an verschiedenen Standorten benutzen, müssen wir sagen, dass die Anzahl der Anschlüsse, als auch die WiFi 6E sowie die 2,5 Gigabit-Anschluss wirklich unverzichtbar sind. Denn mittlerweile ist alles in Benutzung und das war z. B. mit dem alten B450 einfach unvorstellbar ist.

Wer noch einen weiteren Grund sucht, der wird dies spätestens bei den Anschlüssen und den Geschwindigkeiten dieses Mainboards merken, dass das Gerät von ASRock eine wirklich gute Wahl ist. Uns hat es definitiv überzeugt, aber wir verstehen auch, dass das Mainboard für einige zu teuer, komplex oder falls wirklich nötig keine aktive Kühlung hat.

