JBL Quantum 910 (Hardware) Test

Das JBL Quantum 910 Gaming Headset ist ein kabelloses Over-Ear-Headset, das speziell für Gamer entwickelt wurde. Mit einem Preis von rund 199 Euro gehört es zu etwas hochpreisigen Modellen auf dem Markt, verspricht jedoch eine Vielzahl von Funktionen und eine herausragende Leistung. Das Headset bietet präzisen und hochauflösenden Sound sowie aktive Geräuschunterdrückung (ANC), die es bereits für viele attraktiv machen dürfe. In diesem Review werden wir die verschiedenen Aspekte des JBL Quantum 910 beleuchten, euch verraten, warum wir JBL Headsets besonders mögen und wie es sich im Vergleich zu anderen High-End-Gaming-Headsets schlägt.

JBL Quantum 910 – Ein Quantensprung zum Vorgänger

Vor etwas Längerem hatten wir bereits das JBL Quantum 810 genauer betrachtet und empfanden dieses Headset als wirklich gut. Kopfschmerzen hat uns wortwörtlich nur das Gewicht gemacht und da hat JBL auch schnell geschaltet. Genauso, wie bei anderen Fehlern aus der Vergangenheit, wodurch z. B. das 800er mit dem 810 ersetzt wurde, da laden und nutzen traurigerweise nicht möglich war.

Zwar hat auf dem Papier das JBL Quantum 910 mehr Gewicht als sein Vorgänger, jedoch können wir sagen, fühlt es sich nicht so an. Ganz im Gegenteil, dieses Headset fühlt sich sogar etwas leichter an. Somit erwartet euch auch hier wieder ein Over-Ear-Headset mit voluminösen Ohrmuscheln und guter Lederpolsterung. Es sei jedoch gesagt, dass beide Headsets mit ihrem Gewicht durchaus auf Dauer erdrückend sein können. Im Gegensatz zur Konkurrenz im höherpreisigen Segment, bietet JBL jedoch einiges, was andere nicht in dieser Form bieten. Dazu aber später mehr.

Kommen wir erstmal noch zum Design, denn JBL hat auf den ersten Anschein nicht wirklich viel getan. Vom Aussehen stimmt das schon, es ist immer noch ein Headset mit LEDs und hier und da etwas Leder. Die erste Änderung, die aber auffallen dürfte, ist der neue kürzere Dongle, welcher per USB-C angeschlossen werden kann. Das ist im ersten Moment ganz angenehm, hat aber im Gegensatz zum 810 knapp einen Meter weniger Reichweite. Ob das wirklich schlimm ist, sei aber dahingestellt, da bei einer 75qm Wohnung wirklich jeder Ort abgedeckt ist bei beiden Varianten. Ein Problem, was sich uns ergibt, ist jedoch der Bügel. Denn wer sein Headset gerne an Headset-Halterungen und co. aufhängt, um Platz zu sparen, wird hier nach ein paar Monaten merken, dass das Leder abgeht und sich nicht reparieren lässt, da es geklebt ist.

Hier gibt es also wieder einen Aspekt, der hoffentlich mit der nächsten Version angegangen wird. Denn ein extra Bügel wie beim SteelSeries Nova Pro Wireless, würde das Headset nicht nur langlebiger, sondern auch nachhaltiger machen.

Jetzt kommen wir aber auch mal zum wirklich wichtigen Teil. Ist der Sound des Headsets gut? Wie auch beim JBL Quantum 810 ist der Sound hier Spitzenklasse. Sei es in Spielen, bei Musik oder einfach zum Video gucken. Der Sound ist immer klar und kommt mit satten Bässen. Zuvor hatte uns jedoch der Surroundsound nicht gefallen. Dieses Thema ist JBL mit QuantumSPHERE 360 angegangen, wodurch ihr noch präziser orten könnt, wo die Geräusche herkommen. Das mag zu Beginn durchaus etwas gewöhnungsbedürftig sein, ist aber nach einer Zeit wirklich cool und macht auch den größten Unterschied zwischen dem Vorgänger und diesem Modell aus.

JBL Quantum 910 – Galerie

JBL Quantum 910 – Design macht viel aus

Wie bereits erwähnt, ist die Klangqualität beim JBL Quantum 910 wieder hervorragend. Das ist zum Teil auch den Ohrmuscheln zu danken, welche nicht nur komfortabel sind, sondern auch dafür sorgen, dass in Kombination mit dem Active Noise Cancelling keine störenden Geräusche wahrgenommen werden. Selbst beim Astro A50 X und dem SteelSeries Nova Pro Wireless hatten wir dies nicht in diesem Ausmaß. Zudem erwartet euch auch hier kein unangenehmes Rauschen. JBL hat hier an einigen Stellen also die Nase vorne, obwohl das Headset knapp ein Drittel bzw. die Hälfte weniger kostet.

Was sich hoffentlich in Zukunft noch dagegen etwas verbessert, ist das Mikrofon. Das ist zwar prinzipiell in Ordnung, aber noch weit vom Astro A50 X oder dem Razer BlackShark V2 Pro (2023) entfernt. Daher hoffen wir, dass beim Nachfolger hier und beim Gewicht noch etwas nach geschraubt wird. In der Zwischenzeit gibt es aber auch immer die Möglichkeit auf ein externes Mikrofon umzuschwenken, wie z. B. das JBL Quantum Stream Studio.

Ein Aspekt, der noch für viele Interessenten verlockend sein dürfte, ist die Konnektivität, denn hier glänzt das JBL Quantum 910. Sei es per Bluetooth oder Dongle, ihr könnt das Headset mit jeder aktuellen Konsole, eurem PC oder eurem Smartphone verbinden und direkt loslegen. Entsprechend funktioniert es auch, dass ihr z. B. auf eurer Switch per Bluetooth spielt und per Dongle am PC Musik hört oder auf Discord mit Freunden sprecht. Heißt, wenn Nintendo so etwas nicht bietet außer in Fortnite, könnt ihr euch mit dieser Lösung selber helfen.

Spannend ist auch, dass ihr dadurch das Headset auch an zwei PCs nutzen könnt. Sei es im Büro mit abgeschalteter Beleuchtung oder beim Zocken mit RGB. Dieses Headset ist für alle Situationen vorbereitet. Bei ersterem war uns auch die ANC-Funktion sehr nützlich und hat uns so einige Stunden Krach im Großraumbüro erspart.

Allgemein zeigt JBL hier, wie auch bei seinen anderen Produkten, dass das Quantum 910 super geeignet ist, um immer und überall zocken zu können. Das geht bei teureren Headsets mit Basis-Station z. B. gar nicht, obwohl diese meist mit vielen teuren Features werben. Mobilität ist zumindest keines davon und das macht JBL einfach richtig.

Mit ausgeschaltetem RGB habt ihr laut Hersteller zwar angeblich 39 Stunden Akkulaufzeit, wir waren aber größtenteils bei 2 bis 3 Werktagen mit knapp 8 bis 12 Stunden Nutzung. Zudem haben wir auch viel herumprobiert, somit sollte die Angabe nicht sehr weit weg von der Realität sein. Es sei jedoch gesagt, dass die Beleuchtung und das ANC gut am Akku nagen. Zum Glück gibt es hier aber noch den guten alten 3,5-mm-Kopfhöreranschluss. Somit seid ihr zumindest immer irgendwie gerettet.

JBL Quantum 910 – Trailer

JBL Quantum 910 – FAQ