be quiet! Shadow Base 800 FX (PC) Test

In der Welt der Gaming-Hardware ist be quiet! ein Name, der für Qualität und Leistung steht, besonders wenn es um leise Systeme geht. Das Shadow Base 800 FX, das neueste Angebot des Unternehmens, verspricht, die Tradition mit modernen Features und einem faszinierenden Design fortzusetzen. Wir haben dieses Gehäuse bereits auf der gamescom gesehen und sind extrem gespannt, wie sich das Gehäuse bei uns im Büro macht.

be quiet! Shadow Base – Ein Blickfang mit ordentlichem Umfang

Das Shadow Base 800 FX sticht mit seinem eleganten Design hervor. Die Frontplatte kombiniert geschickt ein schickes Design mit einem subtilen LED-Streifen, der die konturierten Linien betont. Dies gibt dem Gehäuse ein modernes und doch zurückhaltendes Aussehen, das sowohl in einem professionellen Büroumfeld als auch in einer Gaming-Ecke gut aussieht.

Das Innenleben des Gehäuses ist geräumig und bietet wirklich viel Platz für High-End-Komponenten. Es unterstützt mehrere Mainboard-Formfaktoren, darunter ATX, M-ATX, E-ATX und Mini-ITX, was es zu einer vielseitigen Wahl für verschiedene Builds macht. Die modulare Festplattenmontage ermöglicht es dem Benutzer, das Layout nach Bedarf anzupassen, was für Enthusiasten, die ihre Systeme oft umgestalten, ideal ist. Da ich selber noch ein paar vollgepackte HDD’s im alten Gehäuse hatte, hätte ich mir zwar noch ein HDD Cage 2 im Umfang gewünscht, aber das variiert natürlich mit euren Anforderungen.

Die Kühlung ist ein kritischer Aspekt jedes Gaming-Gehäuses, und hier glänzt das Shadow Base 800 FX. Es kommt standardmäßig mit mehreren der renommierten Light Wings Lüfter, bekannt für ihre Effizienz und geringe Lautstärke. Zusätzlichen haben diese RGB, die angesteuert werden können, was ziemlich cool ist. Das Gehäuse unterstützt abgesehen davon natürlich auch Wasserkühlungssysteme, mit genügend Platz für Radiatoren an der Vorder- und Oberseite. Auch wenn viel Platz ist, dürfte es den ein oder anderen stören, dass das Gehäuse entsprechend der Größe schwer ist. Viel hin und her, um zu LAN-Partys zu fahren, würde ich mir daher überlegen.

be quiet! Shadow Base – Macht seinem Namen alle Ehre

be quiet! hat seine Expertise im Bereich der Geräuschdämmung genutzt, um das Shadow Base 800 FX zu einem ziemlich leisen Gehäuse zu machen. Somit habt ihr viele wichtige Komponenten in einem Gehäuse vereint. Guter Airflow, ein schickes Design mit optionalem RGB, viel Platz und ein bemerkenswert ruhiges Betriebsgeräusch, selbst bei Last. Das Ganze kann durchaus je nach Anforderungen und Leistung, die ihr verbaut variieren, aber mit während der Bürozeiten und Abends beim Daddeln ist uns hier nichts Negatives aufgefallen.

Die Benutzerfreundlichkeit war ein zentraler Fokus bei der Entwicklung des Shadow Base 800 FX. Das Gehäuse verfügt über eine werkzeuglose Montage für die meisten Komponenten und mehrere Durchführungen für Kabelmanagement, die dazu beitragen, das Innere ordentlich und luftig zu halten. Staubfilter an allen Lufteinlässen sind leicht zugänglich und reinigbar, was die Wartung erleichtert. Auch wenn es für die meisten selbsterklärend scheint, ist aber auch ein User Manual bei, welches euch genau mit Bildern erklärt, welche Möglichkeiten ihr habt.

Das Gehäuse bietet auch einige einzigartige Features, wie abnehmbare bzw. magnetische Top- und Front-Cover, die es ermöglichen, schnell mal alles zu reinigen. Der integrierte PWM- und ARGB-Hub sind weitere Highlights, die die Anpassung und Steuerung erleichtern.

be quiet! Shadow Base 800 FX – Galerie

be quiet! Shadow Base 800 FX – Ein Premium-Gehäuse zu einem gerechtfertigten Preis

Das Shadow Base 800 FX gehört zur oberen Preisklasse der Gaming-Gehäuse, was angesichts seiner Features und Qualität gerechtfertigt erscheint. Die Kombination aus hochwertigen Materialien, ausgezeichneter Kühlleistung und hervorragender Geräuschdämmung bietet einen Mehrwert, der den Preis rechtfertigt. Für ernsthafte PC-Bauer, die nicht bereit sind, Kompromisse bei Leistung und Ästhetik einzugehen, ist dies eine Investition, die sich auszahlt.

Im Vergleich zu anderen High-End-Gaming-Gehäusen hebt sich das Shadow Base 800 FX durch sein einzigartiges Design und seine Geräuschdämmungsfähigkeiten ab. Während andere Hersteller ähnliche Kühlleistungen und Bauqualität bieten, ist die Fähigkeit von be quiet!, ein nahezu lautloses Gaming-Erlebnis zu ermöglichen, ein deutlicher Vorteil. Das Gehäuse übertrifft die meisten Konkurrenten in Bezug auf Designfeinheiten und benutzerfreundliche Features, wie das modulare Festplattenmontagesystem und die einfache Kabelverwaltung.

Ein weiterer starker Punkt des Shadow Base 800 FX ist seine Zukunftssicherheit. Die großzügige Innenraumgestaltung und die flexible Unterstützung verschiedener Hardware-Konfigurationen bedeuten, dass es auch in den kommenden Jahren relevant bleiben wird. Egal ob es um die neuesten Grafikkarten oder zukünftige Mainboard-Generationen geht, dieses Gehäuse ist bereit, mit der Technologie Schritt zu halten. Dennoch sind wir gespannt, wie eine RTX5090 in diesem Gehäuse aussehen würde.

