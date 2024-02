In der farbenfrohen Welt der Videospiele, die von actiongeladenen Abenteuern und strategischen Herausforderungen dominiert wird, bietet Fashion Dreamer für die Nintendo Switch eine erfrischende Abwechslung. Dieses Spiel, das sich ganz dem Thema Mode widmet, lädt Spielerinnen und Spieler ein, in die Rolle eines aufstrebenden Modedesigners zu schlüpfen. Bezüglich der Welt der Mpde verspricht Fashion Dreamer nicht nur ein unterhaltsames, sondern auch ein inspirierendes Erlebnis. In diesem Review tauchen wir in die Welt von Fashion Dreamer ein und finden heraus, ob dieser Titel mit den vorherigen für 3DS und co. mithalten kann.

Fashion Dreamer – Hübsch … aber das wars auch

Fashion Dreamer zeichnet sich damit aus, dass es an unsere moderne Welt angeknüpft ist. Entsprechend heißt es, dass wir nicht nur tolle Designs erstellen wollen, sondern auch ein berühmter Influencer werden. Nachdem ihr also in die Welt von Eve eingetaucht seid, heißt es, mit anderen in Verbindung treten und zeigen, was ihr drauf habt.

Durchaus schade ist hier, dass das Spiel absolut keine Story besitzt. Es fühlt sich also so an, als ob ihr bei Instagram oder TikTok mit anderen Menschen in Verbindung tretet und denen ein Outfit zusammenstellt, was auf deren Bedürfnisse zugeschnitten ist. Das ist zwar durchaus amüsant, besonders weil ihr für die ganzen Klamotten kein Geld ausgebt, aber wirklich motivierend auf lange Zeit ist es nicht.

Designen, wie ihr es bei z. B. Animal Crossing New Horizons kennt, gibt es hier auch nicht. Das Spiel fokussiert sich mehr darauf, dass ihr Leute gut kleidet. Eventuell könnt ihr hier und da Farben ändern, Muster nutzen, aber das ist auch quasi schon das Limit des Spiels. Bei insgesamt 50 € ist das schon durchaus wenig.

Die visuelle Präsentation von Fashion Dreamer dagegen ist ein wahrer Augenschmaus. Die Grafik ist lebendig und detailreich, mit einer Palette, die von pastellfarbenen Tönen bis hin zu kräftigen, leuchtenden Farben reicht. Die Charaktermodelle sind stilvoll und vielfältig, was die inklusive Botschaft des Spiels unterstreicht, dass Mode für jeden da ist. Die Umgebungen, von den Ateliers bis hin zum Fotomodus, sind vollgepackt mit tollem Design. Schade aber auch hier, dass es nicht genug Filter gibt.

Fashion Dreamer – Galerie

Fashion Dreamer – Guter Gedanke, aber noch zu wenig

Ein weiterer Aspekt, der Fashion Dreamer durchaus noch hervorgebt, ist die Integration sozialer Elemente. Spieler können ihre Kreationen online teilen und Feedback von der Community erhalten. Diese Interaktionen bieten nicht nur eine Plattform für Inspiration und Austausch, sondern fördern auch ein freundliches Wettbewerbsumfeld. Entsprechend fühlt sich das auch für jeden an, der das Spiel mag, als ob er wirklich auf Social Media unterwegs ist, statt nur auf der Nintendo Switch.

Die Langzeitmotivation wird durch regelmäßige Updates und Events gesichert, zumindest teilweise. Neue Inhalte, wie saisonale Modeartikel oder thematische Herausforderungen, halten das Spiel frisch und animieren Spieler, immer wieder zurückzukehren. Darüber hinaus kann das Fortschrittssystem von Fashion Dreamer motivieren euch durchaus länger an das Spiel zu setzen, denn je mehr ihr für andere Leute designt, desto mehr schaltet ihr frei.

Fashion Dreamer – Launch Trailer

Fashion Dreamer – FAQ