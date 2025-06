Trash Goblin (PC) Test

Trash Goblin ist ein Indie-Spiel, das auf den ersten Blick mit ungewöhnlichem Charme und originellen Ideen punktet. Entwickelt von einem kleinen Team, richtet sich das Spiel an Spieler, die neugierig auf etwas Neues sind und sich nicht scheuen, auch mal in ungewöhnliche Welten einzutauchen. In einer Zeit, in der viele Spiele nach immer größeren, aufwendigeren Welten und komplexeren Systemen streben, setzt Trash Goblin auf einen anderen Ansatz. Es bietet eine Mischung aus Humor, kreativer Spielmechanik und einer liebevoll gestalteten Spielwelt.

Doch was genau macht Trash Goblin aus? Lohnt sich der Einstieg? Und für wen ist dieses Spiel geeignet? Im folgenden Review werfen wir einen ausführlichen Blick auf das Spiel, seine Stärken, Schwächen und Besonderheiten.

Trash Goblin – Witzig, aber anders

Bereits beim Start fällt auf, dass Trash Goblin auf verzichtet aufwendige Intros und lange Erklärungen. Stattdessen werdet ihr direkt ins Geschehen geworfen. Um genau zu sein seid ihr ein kleiner Goblin, dessen Aufgabe es ist, in einer chaotischen, liebevoll gestalteten Welt Müll zu sammeln, zu sortieren und dabei allerlei Abenteuer zu erleben. Dabei ist die Welt von Trash Goblin bunt, verspielt und voller kleiner Details, die zum Entdecken einladen gestaltet. Entsprechend sind die Charakterdesigns niedlich, aber nicht zu kindlich, was dem Spiel einen eigenen Stil verleiht.

Das Setting erinnert an klassische Indie-Titel wie Untitled Goose Game oder Donut County, die Beide sehr simpel sind und gleichzeitig viel Humor beinhalten. Die Umgebung ist voller verrückter NPCs, skurriler Aufgaben und humorvoller Konversationen. Wer gerne in ungewöhnliche, witzige Welten eintaucht, wird sich hier schnell wohlfühlen. Die Texte sind witzig und voller Wortspiele, was das Spiel auch für ältere Spieler attraktiv macht.

Der Humor ist entsprechend einer der größten Stärken von Trash Goblin. Die Entwickler haben es geschafft, eine lockere, freundliche Atmosphäre zu schaffen, in der ihr schnell warm werden dürftet. Auch wenn das Spiel nicht mit einer unglaublichen Story wie Final Fantasy punkten kann, sorgen die Entwickler für eine tolle Atmosphäre, viele Lacher und schöne Momente.

Trash Goblin – Es reicht auch simpel zu sein

Das Spielprinzip dieses Titels ist einfach und doch vielschichtig, wortwörtlich. Als Goblin sammelt man Müll, sortiert ihn und recycelt diesen für die Bewohner der Spielwelt. Dabei liegt der Fokus auf den humorvollen Handel, das putzen und upcyclen des Mülls und das Genießen des ganzen Vibes in eurem Laden. Die Steuerung ist dabei genau wie das Spiel simpel gehalten. Theoretisch könnt ihr alles mit der Maus erledigen, jedoch gibt es auch Stellen, wo ihr die Tastatur nutzen könnt.

Besonders hervorzuheben ist die große Bandbreite an Objekten, die ihr entdecken und für eure Kunden restaurieren könnt. Ein weiteres Highlight ist die Möglichkeit, Müll zu kombinieren und daraus neue, oft lustige Objekte zu erschaffen. Diese kreative Komponente sorgt dafür, dass ihr immer wieder witzige Anfragen von euren Kunden erhaltet.

Zuletzt kommen wir auch noch auf die Grafik und das Sounddesign zu sprechen. Uns ist nämlich beides sehr farbenfroh und verspielt herübergekommen, was ein toller Pluspunkt für ein Cozy Indiespiel ist. Außerdem ist die Welt voller kleiner Details, die zum Erkunden einladen. Die Charaktere sind liebevoll animiert und haben ihren eigenen Charme. Auch Sounddesign ist gut gelungen. Die Musik ist fröhlich und die Soundeffekte passen perfekt zur Stimmung des Spiels. Entsprechend sind wir deutlich länger im Müll versunken, als wir zu Beginn gedacht haben.

